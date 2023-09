Stéphanie Poitras finaliste aux Prix femmes d’affaires du Québec

La directrice générale de l’entreprise Aliments Asta de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Stéphanie Poitras, est nommée parmi les finalistes du 23e concours Prix femmes d’affaires du Québec. Elle s’est démarquée dans la catégorie Femme engagée dans sa communauté.

Ce concours vise à reconnaître et à promouvoir l’excellence, le dynamisme et l’audace des femmes d’affaires de la province. Stéphanie Poitras s’est démarquée pour son implication dans son milieu et par la fondation d’une école trilingue privée à Rivière-du-Loup. Elle est détentrice d’un MBA en administration des affaires et elle est à la tête d’une entreprise comptant 550 employés.

Le gala des Prix femmes d’affaires du Québec aura lieu le 2 novembre au Palais des congrès de Montréal.