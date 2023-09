Pacini lorgne la région de Rivière-du-Loup

La chaine de restaurants Pacini, dont les établissements sont reconnus pour leur cuisine italienne et leur fameux bar à pain à volonté, souhaite poursuivre son expansion à travers la province et l’ouverture d’une succursale en sol louperivois est envisagée.

Dans une publication diffusée sur Facebook, le 30 aout, Pacini a lancé une invitation aux entrepreneurs locaux, ne cachant pas être à la recherche d’un ou une franchisé(e) afin de développer «un partenariat gagnant-gagnant» à Rivière-du-Loup.

«Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle», souligne le directeur des opérations et du développement de Pacini, Daniel Dumont.

Rejoint en début de semaine, M. Dumont précise que l’entreprise est déjà en pourparlers avec des entrepreneurs de la région. L’invitation faite ces derniers jours fait partie des démarches entamées et du processus de développement courant.

«Ce n’est pas une ligne à l’eau lancée innocemment, a-t-il soutenu. On sait qu’il y a un intérêt dans le milieu. Nous sommes intéressés aussi. On veut donc s’assurer que toutes les personnes qui pourraient vouloir se lancer soient au courant de l’opportunité qui se présente.»

«Ce n’est pas une garantie qu’un restaurant Pacini ouvrira à Rivière-du-Loup dans le futur, a-t-il ajouté, prudent, mais si les compatibilités, les intérêts, les moyens financiers concordent, on pourrait fort bien partir à l’aventure.»

Selon le dirigeant, Rivière-du-Loup fait partie des villes ciblées par Pacini pour une éventuelle expansion depuis un moment déjà. On estime que c’est un milieu «capable de recevoir» une succursale, d’autant plus qu’il se situe dans un carrefour intéressant entre le centre du Québec, la Gaspésie et les Maritimes.

«En saison estivale, avec le tourisme et les événements, il y a une affluence», a reconnu Daniel Dumont.

Aux futurs partenaires, l’entreprise promet un «accompagnement humain» et un «appui financier inconditionnel» de la chaine qui n’hésitera pas à mettre ses ressources et son expertise à leur service.

«Nos franchisés sont, pour nous, plus qu’un investissement ou qu’une façon d’accroître notre succès, car nous considérons chacun d’eux et chacune d’elles comme un membre de notre grande famille», indique Daniel Dumont.

Actuellement, Pacini compte sur une vingtaine de restaurants au Québec, en Ontario et en Alberta. Dans l’Est-du-Québec, un restaurant est en marche à Rimouski.

Dans les dernières semaines, une succursale a ouvert ses portes à Granby. En janvier 2023, c’était au tour de Mississauga, en Ontario, de compter sur un nouveau restaurant de la chaine.