Groupe Lebel investit 8 M$ à son usine de Saint-Michel-de-Squatec

Après le refus, au printemps dernier, du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parc (MELCCFP) d’octroyer un certificat d’autorisation permettant au Groupe Lebel d’aller de l’avant avec la construction d’une usine de sciage à Saint-Michel-de-Squatec, l'entreprise poursuit néanmoins ses investissements dans la municipalité.

Vendredi, Groupe Lebel a annoncé un projet de près de 8 M$ à son usine de Squatec. Il s'agit de l’implantation d’un système de mesurage et de classification des billes de bois entièrement automatisé. Le projet sera mis en place sur le site de la toute première usine de Groupe acquise en 1956.

«Développé en Finlande, ce système utilise la technologie des rayons X afin de prendre une «radiographie» de chaque bille de bois. Il permettra donc une lecture précise des caractéristiques de chacune des billes, en plus de procéder à leur mesurage. Cette technologie unique et innovante permettra de classer le bois et d’en optimiser leur transformation», explique l'entreprise par voie de communiqué.

La production de l’usine et le rendement matière en seront grandement améliorés, rendant ainsi l’usine plus compétitive. Groupe Lebel assure aussi que l’étape du mesurage sera considérablement simplifiée, dans un contexte de rareté de mesureurs accrédités. Soulignons que cette technologie sera unique au Québec.

Les travaux de construction débuteront dès ce moi-ci et les premiers essais sont prévus pour novembre 2023. La nouvelle installation créera éventuellement six nouveaux emplois. L'usine emploie actuellement 22 personnes.

L'entreprise n'a pas précisé si cet investissement sonnait le glas de son projet de nouvelle usine à Saint-Michel-de-Squatec. Info Dimanche est toujours en attente d'un retour à ce sujet.

SQUATEC

Du côté de la municipalité, le maire Bruno Malenfant s'est montré ravi de l'annonce qui consolide, selon ce dernier, la présence de l'entreprise sur son territoire. «Pour nous, il s'agit d'une première phrase pour le projet de l'entreprise. On est très heureux que Groupe Lebel face le choix de rester à Squatec. C'est une bonne nouvelle!»

M. Malenfant souligne que les rumeurs de départ de l'entreprise ont circulé à Saint-Michel-de-Squatec. Une rencontre avec la direction de Groupe Lebel l'a toutefois rassuré.

«Un peu avant les vacances de la construction, j'ai rencontré le président de l'entreprise, Louis-Frédéric Lebel, et le responsable du développement des affaires, Gérald Baril. Ils m'ont mentionné qu'en aucun cas Groupe Lebel ne voulait déménager de la municipalité.»

Cette phase 1 vient donc, à ses yeux, démontrer tout l'engagement de Groupe Lebel à demeurer sur le territoire de Saint-Michel-de-Squatec. Soulignons que l'entreprise emploie plus d'une cinquantaine de personnes à Squatec avec ses deux usines de sciage. La municipalité compte 1 032 citoyens.



GROUPE LEBEL

La première usine de Groupe Lebel a été achetée à Squatec, par son fondateur, Deniso Lebel, en 1956. Depuis, une multitude d’usines de sciage, de bois traité et de produits à valeur ajoutée ont été annexées à l’entreprise familiale. Fière de ses 66 ans d’existence, l’entreprise dénombre maintenant plus de 1400 employés qui œuvrent dans 23 usines de sciage et de produits à valeur ajoutée en plus de son siège social et de son bureau des ventes.