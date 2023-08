Les produits de Total Fabrication distribués dans les Walmart du Québec

Huit produits ménagers écologiques de la marque Purenat de Total Fabrication, une entreprise de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, se retrouveront sur les tablettes des 66 magasins Walmart à travers le Québec. Sur une belle lancée, l’entreprise vise maintenant le marché américain.

«C’est une très belle percée pour nous. Les démarches sont longues avant de pouvoir avoir un espace sur les tablettes de cette chaine. C’est une première étape, pour le moment nos produits seront seulement distribués dans les Walmart du Québec. Ça fait deux ans qu’on travaille avec eux», explique le directeur général de Total Fabrication, Anthony Poitras.

Cette entrée dans l’une des plus grandes chaines au détail du monde permettra à Total Fabrication de gagner en crédibilité.

«Nous avons une grande usine avec beaucoup d’espace. Ça nous permettra d’optimiser nos lignes d’embouteillage. Si la demande et le volume de production augmentent, pour allons faire des embauches», ajoute M. Poitras.

Pour le moment, les produits embouteillés distribués dans la section des produits ménagers des Walmart du Québec seront deux types de liquides à vaisselle, le nettoyant tout usage, le nettoyant acier inoxydable, le nettoyant et protecteur pour cuir, le nettoyant pour la cuvette, le nettoyant vitrocéramique et le désinfectant pour surfaces. Les produits sont fabriqués à 99 % à l’usine de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Seules les pastilles pour lave-vaisselle sont produites à l’extérieur de la région en raison de la technologie requise.

L’entreprise auparavant appelée Purenature a amorcé en même temps sa transition vers sa nouvelle appellation Purenat, et un changement d’image de marque pour préparer son entrée aux Etats-Unis. Selon l’entreprise, les études de marché ont révélé une tendance en faveur des produits locaux et écoresponsables.

Des stations de produits en vrac Purenat se trouvaient déjà dans plus de 300 pharmacies à travers le Québec et l’Ontario. Les clients pouvaient déjà se ravitailler dans plusieurs commerces indépendants.

Un tout premier test pilote sera réalisé au Walmart de Rivière-du-Loup. Une station de produits Purenat en vrac sera offerte en collaboration avec la pharmacie Accès Pharma.

Fondée en 2005, Total Fabrication est propriétaire des marques PURE®, Purenat® et oNature® en plus d’agir à titre de fabricant pour plusieurs marques privées de produits nettoyants et cosmétiques.