La Jeune Chambre de Rivière-du-Loup reçoit 50 000$ du gouvernement du Québec

La députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne confirme une aide financière de 50 000 $ à La Jeune Chambre de Rivière-du-Loup qui servira à l'embauche d'une ressource permanente consacrée à la jeunesse. Cela permettra notamment de créer des structures durables et d’organiser différentes activités pour les jeunes gens d’affaires de la région de Rivière-du-Loup.



Ce soutien gouvernemental s’inscrit dans le cadre de l’implantation du projet Jeunes chambres clef en main qui est coordonné par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Une aide financière totalisant 325 000 $ est allouée au projet pour la période de 2023-2024. Ce dernier est mis en œuvre par 6 initiatives régionales et répond à l’objectif Soutenir le démarrage et la reprise d’entreprises, du Plan d’action jeunesse 2021-2024.

«C’est une excellente nouvelle pour la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup ! L'affectation d'une ressource permanente permettra sans aucun doute de concrétiser plusieurs projets, et dynamiser la jeune relève entrepreneuriale de Rivière-du-Loup», a souligné Amélie Dionne.



De son côté, la présidente de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup, Élisabeth Boucher Gagnon, s'est dite heureuse de l'annonce. «Une ressource permanente au sein de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup est une chance inouïe qui viendra assurer le développement de la jeunesse d’affaires à Rivière-du-Loup, garantir la pérennité de l’organisation et continuer d’offrir des activités et un service de qualité à nos membres.»

Le président-directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, Pierre Graff, voit dans l'annonce un signe clair de reconnaissance du gouvernement pour le rôle des jeunes chambres de commerce comme acteurs économiques. «Ce financement donnera une impulsion supplémentaire à un réseau engagé de jeunes chambres qui offre à la jeunesse d’affaires, notamment en région, des opportunités de développement de compétences, stimule l’esprit entrepreneurial et contribue à bâtir une économie prospère.»