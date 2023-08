BASE132 fait l'acquisition d'Enseignes RDL

L'entreprise BASE132 a confirmé la semaine dernière avoir fait l'acquisition de l'entreprise Enseignes RDL, jusqu'alors propriété de Paul Plamondon.

Spécialisée dans le domaine de l’enseigne, Enseignes RDL a été fondée en 1989. L'entreprise a su se bâtir une place solide sur le marché et elle est reconnue dans le milieu pour son expertise. Il s’agit donc d’un ajout majeur pour BASE132 qui vient fortifier son offre de services.

En effet, les différents ajouts apportés à l’offre de BASE132 dans les dernières années s'inscrivent avec l'optique de permettre de proposer un accompagnement complet à ses clients.

«De la stratégie à la création d’outils Web, de l’image de marque à l’impression ou aux objets promotionnels et maintenant, de l’affichage intérieur/extérieur au lettrage automobile ; tout peut être réalisé au même endroit et avec le même souci du travail bien fait», exprime Kaïla Généreux, nouvelle directrice générale de l’entreprise.

La direction a tenu à remercier M. Plamondon pour sa collaboration et le partage de son savoir-faire. C'est Lisane Paquette qui dirigera cette nouvelle division.

Rappelons que BASE132 a fait l’acquisition en 2023 de Tchin Tactic à Rivière-du-Loup et Production Rouj à Edmundston, deux agences marketing spécialisées en design graphique, développement Web et gestion des médias sociaux. De plus, en 2020-2021, c’est Bernier Imprimeurs et Pingalâ promo, entreprise spécialisée en objets promotionnels et vêtements corporatifs toutes deux de Montmagny qui ont été acquises.

Déjà présente à Québec et Rivière-du-Loup en passant par Montmagny, La Pocatière, Saint-Pascal et maintenant Edmundston, BASE132 compte maintenant 40 employés et 7 succursales.