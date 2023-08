Buropro Citation achète Visipro et déménage

Buropro Citation - marchand Hamster a récemment fait l'acquisition de Visipro, une entreprise oeuvrant dans le domaine des articles promotionnels et des vêtements corporatifs de Rivière-du-Loup. L’entreprise annonce aussi son déménagement dans un nouveau local.

Dany Deschênes et Patrick Poirier, les deux propriétaires actuels de Visipro, étaient à la recherche d'une relève pour leur entreprise. Étant membre de Promogroup depuis 2007, il était naturel pour eux de se joindre à Buropro Citation, également membre de ce groupe. Les deux hommes demeureront à l'emploi de Buropro Citation à la suite de cette acquisition.

Ils accompagneront Buropro Citation afin d'assurer une transition en douceur et efficace pour la clientèle de Visipro. En plus d'offrir le même service et des produits de qualité, ce changement permettra aux clients de Visipro d'avoir accès à un vaste éventail de produits d'impression numérique et grand format, en plus de tous les produits de bureau offerts chez Buropro Citation.

DÉMÉNAGEMENT

Au printemps 2024, Buropro Citation et Visipro déménageront dans un nouveau local beaucoup plus grand de 15 000 pieds carrés situé au 280, boulevard de l’Hôtel de Ville à Rivière-du-Loup (anciennement Meubles Levasseur et actuellement CISSS vaccination).

Ce déménagement dans un nouveau local plus spacieux marque une étape importante pour Buropro Citation. Situé au cœur de Rivière-du-Loup, cet espace nouvellement aménagé permettra à l'entreprise de mieux servir sa clientèle en proposant un magasin élargi offrant une vaste gamme de produits. Cette expansion vise à répondre aux besoins croissants de la communauté locale et à offrir un environnement moderne et convivial.

L’entreprise tient à remercier chaleureusement ses clients, ses employés et ses partenaires pour leur soutien continu qui permet la concrétisation de ces développements à Rivière-du-Loup.