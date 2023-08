Paméla Bérubé finaliste aux Grands Prix de la relève d'affaires

L'entrepreneure Paméla Bérubé n'a pas caché sa surprise lorsqu'elle a été informée qu'elle était nommée parmi les 36 finalistes aux Grands Prix de la relève d'affaires du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ).

Cofondatrice et vice-présidente de Go RH et présidente de Huni PAE, Paméla Bérubé est finaliste dans la catégorie Leadership au féminin. Une nomination qu'elle reçoit avec reconnaissance.

«Ça vient fermer la boucle. Les deux secteurs d'activités ont été particulièrement touchés dans les dernières années amenant une recrudescence au niveau des demandes, notamment en RH où on a été débordé de travail», souligne Paméla Bérubé.

Si les trois dernières années ont été particulièrement demandantes, cet honneur lui apparait comme une «douceur» et une «lumière» qu'elle reçoit avec gratitude. Une nomination qu'elle tient à partager avec le grand nombre de femmes qui œuvrent avec elle tant chez Huni PAE que Go RH.

«Quand j'ai démarré, j'avais une vision claire, j'avais confiance dans mes compétences professionnelles, mais j'ai dû construire brique par brique. Au final, j'ai fait ce que je croyais que j'avais à faire, mais de là à recevoir une tape dans le dos, je ne peux qu'en être touchée et reconnaissante», commente-t-elle.

Les lauréats seront connus le 22 septembre prochain lors de la soirée de gala qui verra converger la jeunesse d’affaires québécoise au Jardin Royalmount situé sur l’île de Montréal. Pour l’occasion, c'est Geneviève Turbide-Potvin, première vice-présidente, Entreprises et Gestion privée Québec à la Banque Nationale qui agira cette année encore à titre de présidente d’honneur.

Rappelons que les nominées retenues ont été sélectionnées pour avoir démontré des accomplissements significatifs faits sous leur leadership et dans la manière dont elles influencent leurs pairs à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise dans laquelle elles œuvrent. Elles doivent avoir mis de l’avant les enjeux reliés à la parité et s’être impliquées pour la cause des femmes.