DEC accorde une aide financière de 345 000 $ à OrganicOcean

L’entreprise de biotechnologies marines OrganicOcean de Notre-Dame-des-Neiges a obtenu une contribution remboursable de 345 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec, le 13 juillet. Cette aide financière lui permettra de faire l’acquisition et l’installation de nouveaux équipements de transformation de biomasses marines afin d’accroitre sa productivité.

OrganicOcean développe, fabrique et commercialise des produits biostimulants pour la nutrition des plantes à partir d’algues marines récoltées dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent.

«L’idée, c’est d’appuyer tout le démarchage qui se fait à l’exportation sur le marché canadien. Le carnet de commandes est là, encore faut-il bien livrer», indique le président d’OrganicOcean, Martin Poirier. Il ajoute que l’implantation d’un système de traitement d’odeurs et la revitalisation extérieure de l’usine font aussi partie des projets futurs de l’entreprise.

DÉVELOPPEMENT

Cette année, la PME a fait l’acquisition du bâtiment dans lequel elle menait ses opérations depuis 2016. La contribution financière du gouvernement du Canada permettra aussi d’ajouter deux ou trois postes permanents à temps plein supplémentaires afin de soutenir la croissance d’OrganicOcean.

«De plus en plus, je pense que tout le monde prend conscience qu’on doit se tourner vers une économie verte, durable et responsable. Ils ont été des leaders là-dedans depuis 2000. Ils étaient avant-gardistes. C’est le type d’investissement qu’on recherche», explique la ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge. Elle a qualifié OrganicOcean de «citoyen corporatif modèle» pour Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles.

Environ 25 % de la production d’OrganicOcean est destinée à l’exportation sur le marché international dans une dizaine de pays (Etats-Unis, Mexique, Brésil, Asie, Moyen-Orient) et 75 % est écoulée sur le marché local. Sollio Groupe Coopératif est un client de premier plan dans l’Est du Canada pour OrganicOcean. Les produits biostimulants sont utilisés pour stimuler la croissance des plantes tant dans les productions maraichères ou horticoles que les grandes cultures.

«Comme ce sont de nouveaux produits, pour en parler, il faut sortir de sa zone de confort. Il y a un défi d’éducation pour comprendre les modes d’action et ce que ça implique d’utiliser des produits comme ça. Définitivement, les bénéfices sont au rendez-vous et les augmentations de rendement sont là», ajoute Martin Poirier.

ASCOPHYLLE NOUEUSE

La majorité des produits d’OrganicOcean sont fabriqués à partir de l’ascophylle noueuse, une algue de la zone intertidale dominante le long de la côte atlantique à l’est du Canada. Elle est soumise quotidiennement aux cycles de marées et à de grands stress environnementaux. Sa composition chimique est donc bien adaptée pour croitre dans ces conditions difficiles.

L’entreprise compte 25 employés lors de la saison de récolte. Les cueilleurs prélèvent entre 15 à 20 % de la biomasse totale par zone d’exploitation. Les algues sont coupées avec une faucille à 15 cm du crampon pour favoriser leur régénération. Les aires de coupes font aussi l’objet d’une rotation. Les sous-produits de transformation de crustacés sont aussi valorisés et intégrés dans les produits.

En mai 2018, OrganicOcean avait annoncé un projet de développement de 1,7 M$ dans le parc industriel partagé entre Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles et la PME poursuit sa croissance.