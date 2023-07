Le rapport annuel 2023 de Premier Tech maintenant disponible

En cette année où Premier Tech célèbre son premier siècle d’histoire, elle dévoile son rapport annuel 2023. Sa rédaction a permis d’effectuer un retour sur la dernière année financière de l’entreprise.

L’exercice financier 2023 a été marqué par une volatilité et des turbulences plus importantes qu’anticipées. Avec le travail de ses équipes, Premier Tech a atteint un résultat en croissance avec un chiffre d’affaires de 1 118 M$, soit une augmentation de 23 M$ comparativement à 2022.

«Une fois de plus, Premier Tech a su affronter les nombreux défis rencontrés cette année, et ce, grâce à ses équipiers. II est important de les remercier pour leur agilité, leur énergie et leur résilience. Sans eux nous ne pourrions maintenir nos engagements envers nos clients que nous voulons aussi remercier pour leur confiance et loyauté à travers les années», souligne Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.

L’entreprise a aussi poursuivi son programme d’investissement et ses actions de transformation numérique tel qu’annoncé dons le cadre de son plan stratégique 2027. Le rapport annuel présente également la position et la stratégie de Premier Tech en matière de durabilité précisée au cours de la dernière année.

Pour consulter le document il faut se rendre au : https://www.premiertech.com/fr/faits-saillants-rapports-annuels.