Les quatre ports de la société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie certifiés alliance verte

La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (SPBSG), membre de l’Alliance verte depuis 2022, a vu ses ports de Gros-Cacouna, Rimouski, Matane et Gaspé être certifiés pour la première année. Rappelons que l'alliance Verte est le principal programme volontaire de certification environnementale de l'industrie maritime nord-américaine.

«Notre équipe s’est impliquée pour mettre en place des mesures concrètes afin de réduire notre empreinte environnementale et obtenir notre certification. Cette initiative volontaire nous engage dans un processus d’amélioration continue de la performance environnementale de nos ports, en ciblant les enjeux clés liés à la qualité de l’air, de l’eau, des sols et aux relations avec les communautés», a déclaré la présidente-directrice générale de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Anne Dupéré.

Le processus de certification est rigoureux et transparent, les résultats étant vérifiés de manière indépendante par un auditeur certifié par l’Alliance verte. Soulignons que les performances individuelles de chaque participant sont rendues publiques chaque année. Ainsi les premiers résultats de la Société portuaire portent sur sa performance environnementale de l’année 2022 et ils ont été dévoilés lors de GreenTech, colloque organisé par l’Alliance verte, qui s’est tenu à Seattle du 12 au 14 juin dernier.

>> Pour voir les résultats de la SPBSG : https://rb.gy/bswci

La performance est évaluée sur une échelle de 1 à 5 : Niveau 1 : suivi réglementaire, Niveau 2 : meilleures pratiques, Niveau 3 : systèmes de gestion intégrés et impacts quantifiés, Niveau 4 : technologies de pointe et/ou cibles de réduction, Niveau 5 : excellence et leadership.

Ainsi, pour sa première année de certification, la SPBSG a obtenu des niveaux allant de 1 ou 2 en fonction des indicateurs. Dans un objectif d’amélioration continue, la Société portuaire poursuivra son implantation des principes de gestion environnementale au sein de ses ports afin d’accroitre le niveau de performance des indicateurs de rendement applicables aux ports.

«Il est important pour nous que nos ports opèrent de façon durable afin d’assurer à long terme leur rôle stratégique dans le développement commercial et économique de notre région», a souligné Mme Dupéré.