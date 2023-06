La SADC de Témiscouata a consenti des aides financières totalisant 1 144 960 $

En 2022-2023, Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de Témiscouata a consenti des aides financières totalisant 1 144 960 $ pour appuyer les projets de développement des entreprises et des organismes de sa collectivité, dont 462 960 $, sous forme de contributions non remboursables. C'est ce qui ressort de l’assemblée générale annuelle de ses membres qui s’est tenue le 7 juin dernier à Témiscouata-sur-le-Lac.

Des aides financières de 682 000 $ sous forme de prêt ont été autorisées à 16 entreprises. D’autre part, dans le cadre du Projet d’aide aux petites entreprises touristiques rurales qui a été annoncé vers la fin de l’année 2022 par Développement économique Canada (DEC), à même l’enveloppe financière de 270 950 $ qui a été allouée à la SADC de Témiscouata, huit entreprises ont pu bénéficier d’aide financière non remboursable pour leur permettre de saisir des opportunités que leur offre la relance postpandémie. Ce projet a été mis en place par DEC à titre de soutien aux petites entreprises touristiques rurales qui ont été fortement affectées par les contraintes liées aux mesures sanitaires durant la pandémie.

«Durant les premiers trimestres de l’année, nous avons pu constater une plus grande prudence chez plusieurs entrepreneurs. Les soubresauts de l’économie canadienne et québécoise, le niveau d’inflation, l’augmentation des taux d’intérêt, les difficultés d’approvisionnement et le manque de main-d’œuvre sont tous des éléments qui expliquent cette situation. Toutefois, une demande d’aide financière accrue s’est cependant manifestée vers la fin de l’année et à même nos mesures financières diversifiées et adaptées la SADC a pu répondre aux besoins de nos entrepreneurs. Nous espérons que ces signes de reprise continueront de se manifester tout au cours de l’exercice 2023-2024», a souligné le président de la SADC de Témiscouata, Vallier Daigle.

Le directeur général de la SADC de Témiscouata, Serge Ouellet, a rappelé qu’une des lignes d’affaires de la SADC consiste à initier des projets en développement économique local ou bien en soutenant ceux promus par d’autres partenaires. «Ce type d’intervention vise à dynamiser l’économie de nos communautés et à améliorer la qualité de vie de nos populations. En 2022-2023, quatorze projets ont bénéficié de l’assistance technique des membres de l’équipe de la SADC et certains d’entre eux ont reçu des aides financières non remboursables de 47 780 $ pour les planifier ou bien les mettre en œuvre. Parmi les projets qui ont bénéficié de l’appui de la SADC mentionnons le projet d’implantation d’une résidente étudiante au Témiscouata, le projet de recherche pour valoriser l’eau déminéralisée issue de l’industrie acéricole et le projet d’harmonisation du produit vélo dans le Bas-Saint-Laurent en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent.»

«Notre organisation a poursuivi au cours de la dernière année l’administration du programme Virage Vert, un programme qui permet d’encourager les entreprises et les organisations qui souhaitent mettre de l’avant des initiatives en développement durable. C’est 66 000 $ qui a été injecté à même ce programme», a conclu Serge Ouellet.