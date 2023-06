Des services aux entreprises personnalisés en forte demande

La Société d’aide au développement des collectivités de la MRC de Rivière-du-Loup (SADC) a tenu son assemblée générale annuelle, le 7 juin dernier, présentant un bilan de ses activités pour l’année 2022-2023 fort positif.

Le dernier exercice est marqué par la poursuite des accompagnements personnalisés amenant les entreprises à adapter leur développement d’affaires aux différents enjeux et défis de l'entrepreneuriat en région, et ainsi, assurer leur succès. En plus de l’accompagnement, la SADC aura versé 703 770 $ et ce, tous fonds et programmes confondus.

En développement local, un élément clé du programme de développement des collectivités, la SADC a soutenu 22 projets et injecté près de 30 000 $. Pour ce qui est des investissements dans les entreprises, un montant total de 366 000$ a été investi dans les entreprises.

De plus, cette année, la SADC a contribué au lancement du Programme Virage Vert et entrepris des actions concrètes afin d’accélérer le développement durable de notre région. Ce programme permet d’offrir de l’expertise spécialisée pour guider les entreprises et organisations régionales dans l’amélioration de leurs performances environnementales et économiques ou encore bénéficier d’un support pour la mise en œuvre de projets collectifs de développement durable. La SADC a donc soutenu dans le cadre de ce programme 5 projets collectifs en développement durable, totalisant 38 000 $ investis dans le milieu.

Enfin, dans le cadre du Projet d’Aide aux Petites Entreprises Touristiques Rurales (PAPETR), la SADC a octroyé des contributions financières non remboursables à 9 entreprises, totalisant un investissement de 270 671 $ dans le milieu. Ce projet visait à offrir des contributions non remboursables entre 15 000$ et 45 000 $ aux petites entreprises touristiques afin qu’elles réalisent des projets d’investissement pour adapter ou développer leurs produits et leurs services aux besoins de la clientèle.

SADC

La SADC de la MRC de Rivière-du-Loup est un organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. Elle s'implique continuellement dans les projets de développement du milieu et apporte un soutien direct aux entrepreneurs, soit par les conseils en démarrage, le suivi ou le financement.

Chaque entreprise bénéficie d'un accompagnement personnalisé répondant à sa réalité et à ses besoins. Que ce soit pour des besoins financiers ou techniques, l'équipe de la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup vous offre l'appui nécessaire dans la réussite de votre projet entrepreneurial.