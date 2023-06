BMR Avantis investit 600 000$ dans ses magasins de Rivière-du-Loup et du Témiscouata

Afin d’offrir à sa clientèle une expérience de magasinage renouvelée, des investissements importants ont été faits autant pour la clientèle entrepreneur que la clientèle consommateur. En investissant 600 000$ dans ses magasins de Rivière-du-Loup et de Pohénégamook, plusieurs nouveautés ont été ajoutées.

Pour ses clients entrepreneurs, la succursale louperivoise offrira dès la mi-juin une entrée dédiée à l’avant du magasin avec un comptoir de service intérieur exclusif et une zone de stationnement réservée. Pour la clientèle consommateur, un nouveau service de paiement extérieur est offert pour les achats saisonniers de propane, de terre et de paillis, dans l’objectif de simplifier l’expérience d’achat de ces produits où tout le processus se déroule à l’extérieur. Une nouvelle ligne d’outils Milwaukee est maintenant offerte dans une section outillage renouvelée avec une gamme élargie de produits. Les sections couvre-plancher et plomberie de finition ont également été remodelées.

La succursale de Pohénégamook offre un plancher de vente entièrement refait à neuf de même que quelques sous-sections réajustées au goût du jour.

«Ces investissements importants sont l’occasion pour nous de remercier notre clientèle qui nous fait confiance depuis 35 ans à Rivière-du-Loup et Pohénégamook. Nous en profitons également pour féliciter nos coéquipiers qui ont travaillé fort pour offrir une expérience renouvelée et des nouveaux services aux clients», a déclaré le vice-président détail, Israel Ward-McNally.

Plusieurs promotions et activités spéciales sont offertes pour l’occasion dès jeudi. C’est le bon moment pour redécouvrir le BMR Avantis de Rivière-du-Loup. Rappelons que la Division détail d’Avantis Coopérative compte 27 centres de rénovation et quincailleries opérés sous la bannière BMR, dont 6 centres de rénovation complets dans le KRTB au Bas-Saint-Laurent.