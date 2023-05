Le Domaine Carte Blanche ouvre ses portes à Lac-des-Aigles 

Le Domaine Carte Blanche, une maison d’hôtes située à Lac-des-Aigles, dans le Témiscouata, a été inauguré au cours de la dernière fin de semaine. Le projet a été développé dans l’ancien presbytère du village, entièrement reconverti.

Propriété de Karine Gagnon Morin et Yannick Ouellet, qui est lui-même originaire de la municipalité, le Domaine Carte Blanche est décrit comme un «lieu d’hébergement et de découvertes culinaires». Le lancement du projet a été célébré avec des proches et des partenaires.

En plus de son offre d’hébergement, le Domaine Carte Blanche offrira tout au long de l’année un éventail d’activités incluant des retraites bien-être, événements corporatifs, activités pour la communauté ainsi que des événements culinaires avec des chefs invités.

«Étant moi-même originaire du village d’Esprit-Saint, l’esprit de communauté et la revitalisation des villages sont des valeurs chères à notre famille. Notre côté épicurien, notre goût de l’aventure et notre envie de partage nous ont menés, Yannick et moi, au cœur de ce fabuleux projet hôtelier dans le village natal de mon conjoint», a expliqué Karine Gagnon Morin, copropriétaire du Domaine Carte Blanche.

«Avec le Domaine, nous souhaitons offrir un lieu de rassemblement, de découverte et de partage aux gens de la communauté et créer un pôle d’attractivité pour les touristes.

La vie est bonne en campagne et les gens sont accueillants ; combinez ces éléments à une expérience d’hébergement distinctive ainsi qu’à des activités culinaires gustatives et vous obtenez le Domaine Carte Blanche!», a-t-elle ajouté.

De son côté, le maire de Lac-des-Aigles, Pierre Bossé, s’est réjoui de cette nouveauté. «La municipalité de Lac-des-Aigles est fière d’avoir soutenu le projet de Karine et Yannick avec le Domaine Carte Blanche. La nouvelle vocation de cet ancien presbytère, converti en maison d’hôtes, contribuera à la vitalité du village, autant pour l’aspect économique que social. L’invitation est lancée à la population et aux visiteurs : venez découvrir ce lieu unique dans notre belle région», a-t-il souligné.