Des rencontres d’affaires du Fonds Écoleader dans les huit MRC de la région

En partenariat avec des organismes socioéconomiques et de développement durable des huit MRC de la région du Bas-Saint-Laurent, le Fonds Écoleader propose aux entreprises et organisations des rencontres personnalisées pour les amener à développer un projet réduisant leur impact environnemental. Ces rencontres d’affaires se tiendront en mai et en juin dans chacune des MRC de la région.



Lors de ces rencontres d’affaires, Steeven Pedneault, conseiller du Fonds Écoleader au Bas-Saint-Laurent, présentera le Fonds : ses objectifs, les critères d’admissibilité, son fonctionnement, notamment. Les experts dont les services sont admissibles au Fonds Écoleader sont également invités. Ces rencontres veulent offrir aux entrepreneurs une occasion de réfléchir à leur projet visant à développer des pratiques d’affaires écoresponsables et/ou à migrer vers des technologies propres adaptées à leur entreprise.



«Après cette rencontre d’affaires, les personnes présentes auront une idée claire des opportunités que le Fonds Écoleader offre à leur organisation. Elles auront en main des références d’experts pouvant les aider à développer un projet pour réduire l’impact environnemental des activités de leur entreprise. Elles auront pu recréer un lien avec le Fonds Écoleader, qui a présenté récemment la nouvelle enveloppe budgétaire que lui a accordée le gouvernement du Québec », a indiqué monsieur Pedneault.



Le calendrier des rencontres d’affaires prévues au KRTB se présente comme suit :



19 mai - Trois-Pistoles

26 mai - Témiscouata-sur-le-Lac

29 mai - Sainte-Anne-de-la-Pocatière

31 mai - Rivière-du-Loup

FONDS ÉCOLEADER



Le Fonds Écoleader propose un programme de financement et un réseau de conseiller(e)s offrant des services partout au Québec, de même que des ressources pour aider les entreprises à passer à l’action. Il vise à orienter et à soutenir les entreprises québécoises dans l’intégration d’un large éventail de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres.