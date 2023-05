Place à la relève au Métro Marché du Témis de Dégelis

Le 1er mai, le Métro Marché du Témis de Dégelis est passé aux mains de Jérémie Cloutier et de sa conjointe, Dolly Paré. La mère de M. Cloutier, Joëlle Picard, a légué le flambeau à la relève après avoir œuvré dans l’entreprise familiale pendant plus de 40 ans.

La famille Cloutier est en affaires depuis 1981. À l’époque, elle détenait deux marchés Richelieu à Dégelis, de même qu’un dépanneur au Lac Jerry à Packington. Elle a même possédé un magasin Korvette.

Au décès du père de M. Cloutier, Joëlle Picard a décidé de réaliser le rêve de ce dernier, soit de mettre sur pied une épicerie Métro. Il y a 17 ans, elle a donc fermé les deux marchés Richelieu et ouvert au Métro Marché du Témis de Dégelis.

Jérémie Cloutier est engagé dans l’entreprise familiale depuis 1989. Sa conjointe, pour sa part, a commencé à travailler au Métro il y a 16 ans.

Lorsque la mère de M. Cloutier a voulu prendre sa retraite, il a tout de suite levé la main pour reprendre le commerce familial. «L’entrepreneuriat, ça coule dans mes veines», a-t-il partagé. Il était important pour lui que le magasin reste dans la famille.

Nouvellement propriétaires, M. Cloutier et Mme Paré ont déjà des projets sur la table à dessin. En septembre, ils ont prévu de refaire les six allées du magasin. Par l’ajout d’étagères plus hautes, près de 700 nouveaux produits feront leur entrée au Métro Marché du Témis de Dégelis.

Ils continueront aussi à s’impliquer dans la communauté, comme le faisait Joëlle Picard avant eux.