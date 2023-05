La Chambre de commerce du Témiscouata donne rendez-vous à la population

Un nouvel évènement commercial verra le jour à Témiscouata-sur-le-Lac au début du mois de juin. La Chambre de commerce du Témiscouata (CCT) donne le coup d’envoi à son premier salon axé sur le développement économique et les partenariats d’affaires : le Rendez-vous commercial.

«On voulait faire une belle vitrine économique pour donner la chance aux gens de venir montrer ce qu’ils ont comme produits, les faire gouter et découvrir», a souligné Martine Lemieux, directrice générale de la CCT. Le comité de travail du Rendez-vous commercial formé de Mme Lemieux, Sébastien Morin et Valérie Dumont, travaille sur le projet depuis près d’un an.

Cet évènement d’envergure qui accueillera entre 30 et 35 exposants différents permettra autant aux gens d’affaires de se faire connaitre qu’aux citoyens de découvrir des produits à proximité de chez eux. Pour la directrice générale, il est important de prôner l’Achat local et d’assurer la viabilité des entreprises du territoire témiscouatain.

Ce salon économique permettra aux participants de se rencontrer et de réseauter, tout en profitant de l’occasion pour passer du temps en famille. En collaboration avec la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, la CCT organisera sa fête des Voisins en même temps et au même endroit que le Rendez-vous afin de rendre l’évènement plus familial et convivial.

Déjà 90 % des espaces ont été comblés par des entreprises locales. Pour les commerces intéressés à participer à la première tenue de cet évènement que la CCT souhaite récurrent, il suffit de contacter la Chambre ou Leva Stratégie. Cette grande participation donne de l’espoir au comité organisateur de pouvoir couronner le Rendez-vous de succès et réitérer l’expérience dès 2024.

Le Rendez-vous commercial aura lieu à l’Aréna Cascades de Témiscouata-sur-le-Lac les 2,3 et 4 juin. Durant ces trois jours, Martine Lemieux espère qu’entre 3000 et 4000 personnes de partout au KRTB se pointeront à l’évènement commercial.