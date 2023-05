Le restaurant Bon Voyage déménage

L’équipe de Roger A. Pelletier a inauguré ses nouveaux locaux ce 3 mai en présence de plusieurs acteurs locaux et de clients au 182, boulevard Phil-Latulippe à Témiscouata-sur-le-Lac secteur Cabano. Après plusieurs mois de travaux et un investissement de 4,5 M $, les trois copropriétaires soient Gaétan, Dave et Keven Pelletier, étaient fiers de ...