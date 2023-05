Ouverture du nouveau magasin de Roger A. Pelletier

L’équipe de Roger A. Pelletier a inauguré ses nouveaux locaux ce 3 mai en présence de plusieurs acteurs locaux et de clients au 182, boulevard Phil-Latulippe à Témiscouata-sur-le-Lac secteur Cabano. Après plusieurs mois de travaux et un investissement de 4,5 M $, les trois copropriétaires soient Gaétan, Dave et Keven Pelletier, étaient fiers de présenter le fruit de leur travail.

L’année dernière, les travaux pour la nouvelle infrastructure ont débuté. «On avait besoin de plus d’espace», souligne Gaétan Pelletier, président de l’entreprise. Avec l’augmentation de la quantité de produits, la taille des côte-à-côté qui a grandi et la venue de nouvelles franchises, les trois acolytes n’avaient d’autres choix que de se lancer.

Le père de Dave et Keven, confie qu’il a foncé sans crainte dans le projet puisque la relève est présente et que la clientèle continue d’affluer. Roger A. Pelletier couvre présentement un énorme territoire. Ce dernier s’étend du nord-ouest du Nouveau-Brunswick à l’Est-du-Québec et jusqu’à la Côte-Nord. Il croit que la localisation du magasin sur le bord de l’autoroute, entre deux viaducs, lui permet d’avoir une superbe visibilité. Avec les nombreuses terres publiques et les sentiers présents sur le territoire qui arrivent face à la bâtisse, des milliers véhicules passent devant l’entreprise, soutient-il.

«La clientèle grandit tout le temps et on voulait rehausser l’expérience client en mettant plus de produits sur le plancher», confie le président. Avec une énorme salle de montre où peuvent être exposés beaucoup de véhicules récréatifs, de nombreux accessoires, des vêtements et plus encore, les acheteurs peuvent toucher et voir la marchandise. La superficie du magasin a été quadruplée et six nouveaux employés se sont joints à l’équipe.

Une mezzanine a aussi été aménagée à l’étage, où les clients peuvent attendre la fin de la réparation de leurs engins. Ils peuvent même voir les mécaniciens à l’œuvre s’ils le souhaitent par une fenêtre qui a été aménagée à cet effet.

La famille est aussi prête à de futurs projets, notamment à la venue des produits électriques. «On est prêts pour ça, pour le futur, les nouvelles technologies. On voulait être sur la ligne de feu, prêts pour accueillir ces produits-là et l’offrir à notre clientèle», a indiqué M. Pelletier.