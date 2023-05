Cacouna: une portion de la tourbière Bois-des-Bel protégée à perpétuité

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent a annoncé le mercredi 3 mai l’acquisition de la première propriété de son jeune organisme dans le but d’en conserver la biodiversité. Ce sont près de 10 hectares de la tourbière Bois-des-Bel, à Cacouna, qui font désormais l’objet d’une protection à des fins d’aire protégée à perpétuité.

Selon David Coulombe, membre fondateur et président d’Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent, «la tourbière Bois-des-Bel est reconnue depuis longtemps pour sa grande valeur écologique, notamment par sa grande superficie et par son intégrité écologique. C’est l’une des dernières grandes tourbières de la région dont la majeure partie n’a pas été exploitée et sa conservation revêt donc une importance capitale.»

Les tourbières sont des zones humides qui rendent une multitude de services pour les populations, comme la réduction des inondations par la régulation des niveaux d’eau, l’épuration naturelle de l’eau ou encore par la régulation du climat mondial en stockant le carbone. Selon Mikaël Jaffré, directeur de l’organisme, «l’acquisition de ce terrain représente une étape symbolique importante pour l’organisme et une étape concrète pour la conservation de ce milieu naturel d’exception pour la région. La tourbière Bois-des-Bel héberge une biodiversité riche et représentative de ce type d’écosystème, telle que la présence de certaines espèces de plantes carnivores.»

L‘organisme tient à remercier chaleureusement M. Ghislain Lebel, l’ancien propriétaire du terrain, qui a consenti à une vente à rabais afin de permettre la protection légale du site. Par son geste généreux, M. Lebel s’inscrit aujourd’hui comme acteur de la conservation en milieu privé dans la région. Horizon-Nature Bas- Saint-Laurent est convaincu que ce geste sera imité par d’autres propriétaires souhaitant protéger les milieux naturels de leur propriété.

L’acquisition de ce terrain s’inscrit dans le cadre du projet « Habitats côtiers », initié en 2016 par Horizon- Nature Bas-Saint-Laurent, dont le but est de mobiliser les propriétaires fonciers en faveur de la conservation des écosystèmes côtiers. L’organisme tient à rappeler que les milieux côtiers de la région sont parmi les plus impactés par la présence humaine, alors que la faune et la flore y sont particulièrement diversifiées.

Enfin, l’organisme tient à remercier la Fondation de la faune du Québec et Conservation de la nature Canada pour leur soutien indéfectible depuis la création de l’organisme. L'acquisition de cette propriété a été facilitée, en partie, grâce au programme Agir pour la faune de la Fondation de la faune, ainsi que par le Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN) de Conservation de la nature Canada, à qui le gouvernement du Québec a octroyé une aide financière de plus de 53 millions de dollars sur quatre ans.

Le PPMN vise à développer et à consolider le réseau québécois d’aires protégées situées en terres privées. Le programme Protéger les habitats fauniques – volet I Protection a pour objectif de soutenir les initiatives de protection des habitats à haute valeur faunique par la conclusion d’ententes de conservation ayant une portée juridique avec des propriétaires de terres privées.

«La protection d’une portion de la tourbière Bois-des-Bel est une excellente nouvelle. Cet important milieu humide nous offre de nombreux services écologiques et, étant donné sa proximité avec la ville, c’est toute une communauté qui pourra en bénéficier. Merci à tous les collaborateurs pour leur engagement et félicitations à Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent, qui en est à sa première acquisition dans le cadre du Projet de partenariat pour les milieux naturels. Tout milieu naturel protégé fait une différence!», a lancé Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides.

«La protection et la conservation de nos richesses naturelles sont au cœur des priorités de notre gouvernement. Je suis très heureuse de souligner la contribution d’Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent dans la protection d’une partie de la tourbière Bois-des-Bel à Cacouna et celle de la biodiversité qui s’y trouve. Merci de faire une différence dans notre belle région», a souligné Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata.