Soirée fructueuse pour Lepage Millwork aux Prix Lumières

Lepage Millwork, l’un des joyaux économiques de Rivière-du-Loup, a remporté trois Prix Lumières lors du congrès de l’Association de vitrerie et fenestration du Québec qui se tient actuellement à La Malbaie. L’entreprise a été primée dans les catégories «Main d’œuvre» et «Relève et transfert d’entreprise». Le prix Armand-Patenaude a été remis à Guy Bonneville.

La Louperivoise a remporté le premier prix de la soirée, dans la catégorie «Main d’œuvre», pour l’intégration de la main-d’œuvre immigrante. «Nous sommes très heureux, très reconnaissants aussi. C’est un travail d’équipe, tout le monde s’implique», a commenté Marc-Antoine Bonneville, directeur commercial de Lepage Millwork.

Quelques minutes plus tard, le nom de l’entreprise était prononcé une deuxième fois, cette fois dans la catégorie «Relève et transfert d’entreprise». Lepage Millwork a été rachetée en 2002 à Jean-Pierre Lepage par Guy Bonneville. Ce dernier a été rejoint à la direction par ses deux fils, Marc-Antoine et François-Xavier. Ils occupent aujourd’hui les postes de directeur commercial et de directeur général de l’entreprise.

ARMAND-PATENAUDE

Le prix Armand-Patenaude rend hommage à une personne ayant marqué l'industrie. C'est Guy Bonneville qui en a été le récipiendaire pour s'être démarqué par son apport à l’industrie.

Guy Bonneville qui a littéralement propulsé l'entreprise vers les sommets qu'on lui connait n'a pas caché sa joie. «C'est une grande industrie, mais un petit réseau et ça fait quand même près de 40 ans que je fais partie de cette gang-là. De plus en plus de jeunes comme les miens prennent la relève, alors ce soir ils venaient me voir et me féliciter et aussi me dire qu'ils avaient déjà entendu parler de moi. Ce soir, j'ai pu partager de mon histoire avec eux autres.»

M. Bonneville succède à Robert Jutras, ingénieur principal, performance enveloppe du bâtiment chez UL, un ami aussi. «Il est né la même année que moi. C'était le dauphin de M. Patenaude, j'ai pris des photos avec lui. Un beau moment, c'est certain.»

Armand Patenaude, ingénieur, professeur à l’école Polytechnique Montréal a fondé Air-Ins afin d’offrir des services d’essais en laboratoire pour l’ensemble de l’industrie de la fenestration au Québec. Il a aussi fondé l’entreprise Patenaude-Trow Devenue Patenaude Trempe Van Dalen.

MAIN-D’ŒUVRE

Cette reconnaissance par l’AVFQ fait notamment écho aux efforts de l’entreprise dans sa structure de recrutement et de rétention d’employés étrangers, notamment de l’Île Maurice.

Rappelons qu’en 2020, le fleuron de l’économie louperivoise a acquis le Château Grandville afin de combler les besoins d’hébergement pour les travailleurs provenant de l’extérieur de la région. Le légendaire bâtiment construit en 1881 a été rénové et adapté à sa nouvelle mission.

«Il y a cinq ans, nous avons fait le constat qu’avec les départs à la retraite, dans 10 ans, nous aurions une centaine de postes à combler. C’est énorme, critique même. Le défi était de conserver notre capacité de production tout en comblant les emplois», souligne Marc-Antoine Bonneville.

Comme dans de nombreuses entreprises liées au domaine de la construction, la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le carnet de commandes. La demande pour les produits louperivois s’est accrue.

«Sans avoir la capacité de combler les emplois, il y aurait eu des délais de production et de livraison. Si nous n’avions pas agi, nous aurions stagné ou même perdu des clients.»

L’arrivée de travailleurs étrangers a donc permis à l’entreprise de conserver sa capacité production et de maintenir un équilibre. De 35 Mauriciens, ils seront 82 à la fin du mois de mai. «Avec des contrats de deux ou trois ans maintenant, ça nous permet d’augmenter la rétention. Après tout ce temps, ils veulent rester et pour nous, c’est synonyme de stabilité. On met de l’effort, mais en retour nous avons une main-d’œuvre qui est fiable et qui s’intègre», observe M. Bonneville.

Le dirigeant a tenu à préciser que les employés locaux sont en partie responsables du maillage et du succès remporté par la structure déployée. «Ils les ont bien reçus. Ils ont compris ce qu’ils apportent, l’aide que ces nouveaux employés amènent, ça donne un autre coup d'épaule à la roue. Ça permet à l’entreprise de se maintenir, mais aussi de croitre.»

Marc-Antoine Bonneville ne renie pas l’aide reçue d’autres entreprises de la région lors de l’implantation de ladite structure.

«Je pense à Asta qui a été un gros joueur pour nous aider. Il y en a eu d’autres, mais ils nous ont beaucoup aidés. Ils ont beaucoup d’expérience. La force à Rivière-du-Loup, c'est la communauté qu'on a !»

LEPAGE MILLWORK

Lepage Millwork est un manufacturier spécialisé dans les portes et fenêtres en bois de haute qualité, fabriquées à la main. L’entreprise qui a célébré ses 75 ans l’an dernier est située dans le parc Industriel de Rivière-du-Loup. Elle emploie 475 travailleurs, et ce nombre pourrait bien atteindre les 500 d'ici la fin de l’année.