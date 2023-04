Éric Gagné et Pascal Gagnon invités au diner-conférence du CDE

Les propriétaires du Complexe Triangle, Éric Gagné et Pascal Gagnon étaient les invités au diner-conférence du Centre des dirigeants d’entreprise de la région (CDE) de Rivière-du-Loup qui se déroulait à l’Hôtel Lévesque ce 20 avril. Les deux hommes d’affaires ont parlé de leurs parcours et ce qui a fait en sorte qu’ils deviennent associés.



Éric Gagné et Pascal Gagnon se sont rencontrés au cégep, mais se sont davantage connus lorsqu’ils travaillaient respectivement au Kojak (P’tite grenouille) et au Jets (Le Triangle). Un jour M. Gagnon a fini par travailler au même établissement que M. Gagné.

Au fil des années, une amitié s’est tissée. Leur belle complicité leur a donné le gout de se lancer ensemble pour reprendre le Jets et le transformer en Le Triangle. Cette aventure a débuté en 2002. Chacun se concentre sur ses forces : Éric aime être sur le terrain, parler avec les gens, avoir un lien avec les clients. De son côté, Pascal s’occupe des chiffres et de la construction lorsque des transformations sont effectuées.

Ils sont associés depuis maintenant 21 ans. Pour bien s’entendre, «le secret c’est de se parler», a lancé Éric Gagné. Pour en connaitre sur le Complexe Triangle et ses propriétaires, il suffit d’écouter la baladodiffusion en suivant ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=ZuG0CNAYOHg.