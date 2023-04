Les finalistes du 47e Gala des Prestiges sont connus 

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) a fait connaître l’identité des finalistes du 47e Gala des Prestiges. Une première étape vers les grandes célébrations de l’entrepreneuriat régional qui s’est déroulée sous un air de fébrilité, ce jeudi 13 avril au Musée du Bas-Saint-Laurent.

Organisée le 4 mai à l’Hôtel Universel, le traditionnel Gala des Prestiges se tiendra sous le thème «Unis, forts et tournés vers l’avenir!». Un clin d’œil assumé à la dernière année, dont les premiers mois ont été marqués par des semaines de confinement et de mesures sanitaires.

«C’est ce qu’on veut : un milieu entrepreneurial uni, fort et tourné vers l’avenir. Je pense qu’on a eu des années pas faciles et là, on a le goût de célébrer ça ensemble dans notre milieu», a partagé la présidente-directrice générale de la CCMRCRDL, Claudette Migneault, lors de cette activité «5 à 7».

«Malgré les défis et les enjeux auxquels les entrepreneurs ont dû faire face, ceux-ci n’ont en rien ménagé les efforts pour conjuguer avec le quotidien tout en demeurant positifs et en se projetant vers l’avenir.»

«C’est le moment de reconnaître les bons coups.»

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup se réjouit de pouvoir célébrer, comme il se doit, la résilience, le travail, les efforts et aussi l’innovation des entrepreneurs régionaux. Jeudi, des entreprises et organismes finalistes ont été dévoilés pour sept catégories régulières. L’ambiance était à la fête et au rassemblement.

«On sent l’effervescence et la fébrilité parmi les finalistes. Ils ne savaient pas avec qui ils étaient en nomination, alors il y aussi cet élément de surprise», a souligné Mme Migneault. «C’est magique de se retrouver. Les gens sont heureux d’être ici ensemble et ça laisse place à tout ce qui peut arriver d’ici le 4 mai.»

>> Voici les finalistes dans chacune des catégories

Catégorie Développement durable

• Acier Québec-Maritimes

• École Trilingue Vision

• Société Via

Nouvelle entreprise et/ou repreneuriat

• Chocolats Favoris

• Protek Hydraulique

• SLB Pelletier

Organisme à but non lucratif ou d’économie sociale

• Centre d’entraide L’Horizon de Rivière-du-Loup

• Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB

• Trajectoires Hommes du KRTB

Commerce et Service

• Batteries Expert Rivière-du-Loup

• Les Productions Giard

• Surplus Général Tardif

Grande entreprise

• AMT Moulage

• Campor Environnement/Simetech Environnement

• Cotech – XMétal

Innovation et technologie

• Atelier du Bois-Saint-Laurent

• JM Bastille Acier inc.

• Litière Ouellet

Ressources humaines

• Bouffe Animaux RDL inc.

• Lepage Millwork

• Soucy Industriel

La Jeune Chambre de Rivière-du-Loup profitera aussi de l’occasion pour célébrer un jeune entrepreneur. Les nommés sont : Anthony Bernier (ABConstruction KRTB), Marie-Hélène Caron (MHC Stratégies) et Julien Morin-Thériault (Dubé Mazda).

PROCESSUS RIGOUREUX

Le processus de mise en nomination a été confié à des institutions financières et des firmes comptables qui ont proposé des entreprises et des organismes afin d’assurer l’objectivité et l’impartialité. Suivant cette étape, un comté de sélection externe à la Chambre s’est réuni afin de sélectionner trois finalises par catégorie.

Il faut aussi comprendre que les gagnants ne sont pas encore connus. Les finalistes doivent maintenant passer à un travers un processus d’entrevue qui aura lieu jusqu’au 20 avril. Plusieurs aspects seront pris en compte, dont le développement de la main-d’œuvre et la formation, l’implication, l’impact dans le milieu et le rayonnement, ainsi que la gestion du changement.

«Il s’agit d’un processus exhaustif qui a démontré son efficacité», a soutenu la présidente-directrice générale de la CCMRCRDL, jeudi.

«On a parfois retrouvé à la Chambre de mettre les gens en nomination, mais nous suivons un processus à l’externe depuis maintenant trois ans [...] Nous ne jouons que le rôle de chef d’orchestre.»

Aux sept catégories présentées ci-haut s’ajouteront les récipiendaires des Prix Prestiges spéciaux décernés dans les sphères suivantes : Employeur conciliant, Personne d’exception, Entrepreneuriat féminin, Finaliste coup de cœur, Entreprise de l’année, Jeune entrepreneur, en plus du Prix Prestige Grande Distinction Desjardins.