CLD de Rivière-du-Loup : des services d’accompagnement populaires en 2022

Le président, René Gingras et la directrice générale, Marie-Josée Huot ont présenté le rapport des activités 2022 du Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD) dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’organisme.

L’équipe du CLD s’est agrandie une nouvelle fois en 2022. Onze personnes contribuent à l’avancement du développement de la MRC de Rivière-du-Loup. Le rapport annuel 2022 exprime bien l’ampleur et la diversité du travail réalisé. Les clients, que ce soit des promoteurs de projets, des nouveaux arrivants, des personnes immigrantes ou des propriétaires d’entreprise, ont été accompagnés avec engagement et professionnalisme par le CLD.

Pour les Services-conseils et aides financières aux entreprises, le CLD est intervenu en 2022 à l’intérieur de 217 dossiers. Grâce à ses services-conseils et/ou à ses aides financières, 93 projets se sont réalisés, représentant plus de 4 M$ en investissements totaux, 39 emplois créés et 788 maintenus.

Le CLD a investi une somme de 322 000 $ dans des projets d’affaires par les Fonds local d’investissement et Fonds local de solidarité, de 41 000 $ par le Fonds Relève et de 1 439 000 $ par le Programme d’aide d’urgence aux PME, pour un soutien financier total de 1 802 000 $. Les résultats de 2022 reflètent en partie, pour une 3e année consécutive, une réponse aux besoins des entreprises durant la période de pandémie. D’ailleurs, le Programme d’aide d’urgence aux PME a permis d’aider 108 entreprises avec des prêts octroyés, totalisant un montant de 3 887 500 $ dont 2 026 412 $ ont été pardonnés.

Dans le cadre du Soutien au recrutement et à la rétention de main-d’œuvre, plusieurs activités ont été organisées avec des partenaires, telles que le Colloque RH, la Table RH et Événement emploi pour le recrutement de travailleurs expérimentés. En ce qui a trait à la Promotion du territoire, plusieurs actions ont été réalisées notamment la refonte complète du site Web riviereduloup.ca qui vise à promouvoir le territoire auprès de résidents potentiels, l’accompagnement de résidents potentiels par le service d’information La VRAIE Vie, la tenue du 2e circuit découverte pour les nouveaux arrivants et la promotion dans le cadre de 3 salons de l’emploi à Montréal.

Le développement de l’immigration a maintenu son évolution : 225 personnes immigrantes avec conjoints-conjointes et enfants se sont établies avec le soutien du CLD en plus du suivi auprès de 171 personnes immigrantes pour un total de 396 personnes accompagnées. Un nouveau service s’est ajouté avec le programme de jumelage interculturel ayant permis le maillage de 12 jumeaux. Par ailleurs, une dizaine d’ateliers d’information ont été organisés sur divers sujets ainsi que des activités de groupe permettant le rapprochement interculturel.

René Gingras a été réélu par les administrateurs du Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD) à titre de président de l’organisme. Le conseil d’administration est formé de neuf administrateurs, soit Catherine-Anne Renaud, Pierre-Yves Boulanger, Patrick Gagnon, Marc-Antoine Goulet, Antoine Déry, René Gingras, Louis-Marie Bastille, Mario Bastille et Michel Lagacé. Le rapport annuel 2022 du CLD et son plan d’action 2023 sont disponibles le site Web www.cldriviereduloup.com.