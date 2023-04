Investissement de 3 M$ pour Belisle Portes et fenêtres architecturales

Les copropriétaires de Belisle Portes et fenêtres architecturales de Saint-Jean-de-Dieu, Jean-Pierre Belisle, Michel Dumont et Kevin Thibault, investiront environ 3 M$ pour agrandir leur usine. Les travaux prévus pour la fin de l’année 2023 et le début de l’année 2024 comprennent l’aménagement d’un plus grand espace pour la peinture et la création d’une salle des employés.

«On voulait moderniser tout en faisant un virage vert avec de nouveaux types de peinture et de teintures à l’eau pour minimiser les couts et l’empreinte environnementale», ont souligné les entrepreneurs. Depuis qu’ils ont acquis l’usine en 2013, tous se sont entendus pour se tourner vers la robotisation. Ils ont commencé à informatiser leurs équipements en 2015.

Avec l’agrandissement et un nouveau robot qui fera son arrivée, les copropriétaires s’assurent de réduire le gaspillage de peinture de 25 à 30 %, puisque la machine applique toujours la bonne quantité de peinture ou de teinture. La cadence est aussi toujours la même. Avec la modernisation, les machines réduisent de plus de 50 % l’effort physique des employés, diminuant ainsi les risques d’accidents de travail.

Les entrepreneurs se veulent rassurants : «On ne vient pas couper dans l’emploi, c’est tout le contraire : on vient consolider tout ce qui est emploi dans l’entreprise avec une augmentation du chiffre d’affaires.» Par l’utilisation de l’informatique, ils conservent le savoir des employés plus anciens de l’entreprise. Leurs travailleurs actuels peuvent donc s’épanouir dans d’autres sphères plus valorisantes, selon les copropriétaires.

Le virage vers la technologie aide l’entreprise à contrer en grande partie l’enjeu de main-d’œuvre et à améliorer le bien-être de leurs employés. Pour faire évoluer Belisle Portes et fenêtres architecturales, MM. Belisle, Dumont et Thibault devaient vraiment se tourner vers un agrandissement puisque tout l’espace de l’usine est utilisé. Depuis 2016, les copropriétaires ont effectué de nombreux agrandissements à l’intérieur même de leur local qui ont nécessité de nombreux réaménagements majeurs.

Avec les années, un peu plus de 2 M$ ont déjà été injectés dans l’entreprise. Le travail des trois hommes a notamment été récompensé ces dernières années au Sommet entrepreneurial des Basques ainsi qu’au MercadOR.

Bien que les copropriétaires se concentrent présentement sur leur gros projet à venir, ils planifient déjà le futur de l’entreprise : «L’extension qu’on prévoit, dans les plans et devis, il y a une possibilité d’un autre agrandissement. Donc si on a besoin de plus d’espace, le nouveau bâtiment va être prévu en conséquence.»

Belisle Portes et fenêtres architecturales existe depuis 1971. À ce jour, son chiffre d’affaires est constitué à 50 % de l’exportation aux États-Unis, à 5 % en Ontario et 45 % au Québec. Une quarantaine d’employés œuvrent actuellement à l’usine de Saint-Jean-de-Dieu.