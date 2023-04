BASE132 fait l’acquisition des agences Tchin Tactic et Rouj

L’entreprise BASE132 a annoncé l’acquisition de Tchin Tactic et Rouj, deux agences marketing spécialisées en design graphique, développement Web et gestion des médias sociaux, ce mardi 4 avril.

Grâce à ces acquisitions stratégiques, BASE132 a souhaité fortifier son offre de services dans les régions de Rivière-du-Loup et d’Edmundston. Elle a aussi ajouté à son expérience dans les domaines des communications, du marketing et du Web.

«Ces 2 acquisitions nous ouvrent de nouveaux marchés et donnent une offre diversifiée à de nombreux produits et services pour nos clients. Avec 30 années d’expertise, BASE132 devient un joueur important en impression, design, stratégie numérique, objets promotionnels et vêtements corporatifs sur les territoires de Rivière-du-Loup et d’Edmundston», a expliqué Carl Thomassin, directeur général et vice-président de BASE132.

Au cours des prochains mois, BASE132 bonifiera ses services actuels et continuera d’accompagner les clients acquis de Tchin Tactic et Rouj avec le même professionnalisme et l’expertise auxquels les entreprises étaient reconnues.

«Tous les emplois actuels sont conservés et nous prévoyons même en créer de nouveaux dans les mois à venir. Depuis le 31 mars, notre bureau de la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup est devenu la nouvelle base de travail pour les employés de Tchin Tactic qui rejoignent notre équipe. Celui d’Edmundston conserve son espace créatif actuel sur la rue de l’Église», a précisé M. Thomassin.