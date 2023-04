Au Boutchou change de propriétaire

Près de 50 ans après sa naissance, Au Boutchou et l’Ado change de propriétaire. Stéfany Dubé a fait l’acquisition de la boutique située au Centre commercial Rivière-du-Loup, prenant ainsi la relève de Manon Rioux.

«C’est une grande fierté pour moi de pouvoir continuer à faire grandir ce commerce aux racines familiales fortes», mentionne la designer graphique de 38 ans, qui réoriente sa carrière pour suivre son instinct et assouvir sa passion pour la mode.

Deuxième d’une fratrie comptant cinq enfants, la native de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, qui est elle-même mère de deux garçons et belle-mère de deux autres, a été séduite par l’histoire et les valeurs du commerce. «Ayant grandi dans un milieu entrepreneurial, j’étais animée par l’idée de faire le grand saut depuis longtemps. J’ai eu un coup de cœur pour Au Boutchou et j’ai tout de suite connecté avec Manon», affirme celle qui a traversé un long processus de rachat avant de devenir officiellement propriétaire de la boutique le 1er février.

La boutique de mode enfantine Au Boutchou a ouvert ses portes en octobre 1973. C’est la mère de Manon Rioux, Jacqueline Rioux, qui s’est s’inscrit parmi les tous premiers commerçants à s’installer dans le centre commercial du boulevard Armand-Thériault. «Ma mère avait du chien. Avec la construction d’un grand mail, elle avait flairé une bonne occasion d’offrir des vêtements griffés pour les tout-petits, même s’il y avait déjà quelques boutiques pour enfants au centre-ville. À cette époque où les moyens de communication et de marketing étaient moins développés qu’aujourd’hui, elle appelait des gens pigés au hasard dans le bottin pour les inviter à passer!», se rappelle sa fille, qui a travaillé comme vendeuse à temps plein dès ses 16 ans avant d’acheter des parts dans l’entreprise familiale à 28 ans.

En 2020, juste avant la pandémie, la recherche d’une relève a commencé à s’imposer dans la tête de Manon Rioux. Sa mère, toujours bien en vie, voit aujourd’hui une page importante se tourner. «Je suis contente d’avoir trouvé une jeune femme comme Stéfany, qui est motivée et qui a une belle vision, pour reprendre l’entreprise. J’aurais été extrêmement peinée de voir cette belle histoire se terminer», confie Manon Rioux.

Créative de nature, Stéfany Dubé a déjà plein d’idées pour développer la boutique et lui apporter sa couleur. «Ayant travaillé dans le milieu des communications, notamment au Cégep de Rivière-du-Loup, je veux entre autres améliorer le site web et tirer davantage profit des réseaux sociaux. Pour l’instant, je suis en apprentissage », dit-elle.