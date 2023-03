Matrec met la main sur Conteneurs KRT Inc

Matrec, une division de Green for lige (GFL) a acquis le 1er mars dernier l'entreprise Conteneurs KRT de Rivière-du-Loup. Les représentants de Matrec ont confirmé que toutes les opérations se dérouleront «comme d'habitude.»

Si les opérations sur le terrain se poursuivent, certains changements seront toutefois bien visibles. En effet le bleu caractéristique de Conteneurs KRT laissera place au vert. Les équipements arboreront aussi le logo Matrec. De plus, le site internet sera transféré à l'adresse suivante gflenv.com/fr.

GFL se présente comme «la quatrième plus grande entreprise de services environnementaux diversifiés en Amérique du Nord». L'entreprise offre une gamme de services allant de la gestion des déchets solides non dangereux à l'assainissement des sols, en passant par la gestion des déchets liquides. GFL est présente sur l'ensemble du territoire canadien ainsi que dans la moitié des états américains.

Conteneurs KRT a été fondée en 1985 par Denys Ouellet. Modeste à l'époque, l'entreprise ne disposait que d'un seul camion et de cinq conteneurs. Les deux fils de M. Ouellet, Steve et Martin, ont ensuite joint l'entreprise pour finalement s'y associer en 2007. La progression a été fulgurante. En 2015, une vingtaine de personnes y travaillaient. La flotte de véhicule comptait huit camions et 200 conteneurs. Conteneurs KRT est établi dans le parc industriel de Rivière-du-Loup.