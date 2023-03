Les Fibres de Verre Rioux doublement finalistes aux Mercuriades

Les Fibres de Verre Rioux (FVR) de Sainte-Françoise sont doublement finalistes dans un prestigieux concours du monde des affaires au Québec «Les Mercuriades» de la Fédération des Chambres de commerce du Québec. L’entreprise a été finaliste ou lauréate dans cinq catégories différentes au cours des trois dernières années.

Cette année, Les Fibres de Verre Rioux sont reconnues dans la catégorie «Formation et développement de la main-d’œuvre CN». Aussi, Pascale Gagnon, présidente de l’entreprise, a été sélectionnée comme finaliste dans la catégorie «Relève, Femme d’exception BMO». Rappelons que l’entreprise a été finaliste les années passées comme Employeur de l’année et Entrepreneuriat (relève d’entreprise), puis a été gagnante dans la catégorie Santé-Sécurité.

La propriétaire confie que dans le processus de relève, son frère Jérôme et elle ont conjointement élaboré un plan stratégique afin d’effectuer un changement profond et complet au sein de l’organisation. «Toutes les politiques et stratégies ont été revues, nous avons adopté les meilleures pratiques en vigueur et innové tout en se collant à nos valeurs», indique-t-elle.

Malgré une pénurie de main-d’œuvre provinciale, l’entreprise se débrouille bien. «Bien sûr on ressent les effets de la pénurie puisqu’il y a moins de candidats disponibles, mais notre image et nos politiques plus humaines font que nous réussissons actuellement à pourvoir tous nos postes rapidement et que nous disposons d’une équipe très compétente et dynamique que nous arrivons à retenir et à garder mobilisée. C’est notre plus grande réussite comme entreprise de pouvoir compter sur cette belle équipe», souligne Mme Gagnon.

Notons que l’an passé c’est Catherine Morneau du Groupe Morneau qui avait remporté le prix «Relève, Femme d’exception BMO».

Les gagnants du concours seront dévoilés le 23 mai prochain.