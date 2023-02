Des projets se concrétisent à Témiscouata-sur-le-Lac

À la conférence de presse du 25 mai 2022, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a présenté des projets de développement économique majeurs sur son territoire totalisant des investissements de près de 19 M $. Lors de cette annonce, la Ville a insisté sur le déploiement à très court terme de ces nombreux projets et, aujourd’hui, elle annonce qu’une grande majorité d’entre eux sont déjà réalisés.

«Le développement économique va très bien à Témiscouata-sur-le-Lac, non seulement les promoteurs veulent y investir, mais les projets se concrétisent rapidement», a partagé le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais.

PLUSIEURS PROJETS

L’entreprise Les Soudures Lebel a concrétisé son projet d’agrandissement de l’usine permettant l’ajout d’un robot. L’investissement de 1,4 M $ a déjà des impacts positifs sur la production de l’usine et sur l’ambiance de travail des employés.

La construction du nouveau bâtiment de Roger A. Pelletier est presque complétée totalisant 2,4 M $. L’ouverture officielle est prévue à la fin mars. L’ensemble du commerce a été optimisé afin d’améliorer l’efficacité du service à la clientèle et augmenter la diversité des lignes de produits offerts.

À la suite d’un investissement de 2,5 M $ la construction de la deuxième phase du Complexe Jeannot Lang a été réalisée. Le nouvel entrepôt permet la manutention de cartons pour l’entreprise Cascades emballage cartons-caisses de Cabano. La vocation de cet entrepôt a d’ailleurs permis la mise en place de l’entreprise Transports JALE créant ainsi de nouveaux emplois.

Pour sa part, Carnivore Plus est ouvert depuis le mois de juillet 2022, après un investissement de 200 000 $. Le commerce offre une variété de viandes et du prêt-à-manger.

L’entreprise AG360 Arpenteurs-géomètres entreprendra la construction de son nouveau bâtiment au courant de l’été 2023 afin qu’elle soit complétée d’ici la fin de l’année.

L’investissement totalise 500 000 $. Les nouveaux locaux permettront également d’accueillir l’entreprise Rexforêt ce qui va créer de nouveaux emplois à Témiscouata-sur-le-Lac.

Finalement, la construction de nouveaux logements et de nouveaux terrains résidentiels se porte bien également, entre autres dans le cadre des projets annoncés lors de la conférence de presse sont réalisés ou en voie de se concrétiser. Rappelons que ces différents projets de constructions offriront 33 nouveaux logements à la population et l’aménagement de 237 nouveaux terrains résidentiels.

En plus de ces développements, la Ville constate que sa population continue de dépasser la barre des 5000 habitants et qu’elle a accueilli plus de 70 nouveaux citoyens en 2022. Témiscouata-sur-le-Lac va bien tant au niveau du développement économique qu’au niveau de l’attraction de nouvelles familles. La Ville aborde la nouvelle année avec entrain pour poursuivre nos réalisations et augmenter son potentiel d’attractivité. À ce sujet, elle présentera prochainement les projets à venir pour 2023-2024 qui sont évalués à plusieurs millions de dollars.