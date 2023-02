Boréal Univers gourmand ouvrira ses portes en avril 2023

Après des mois à travailler sur un nouveau concept et à élaborer des plans, les dirigeants de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup ont dévoilé ce 6 février l’identité du futur complexe de restaurant et bar qui ouvrira ses portes en avril 2023, le Boréal Univers gourmand.

Selon la vice-présidente de l’Hôtel Universel, Joanna Lortie, la nouvelle identité visuelle du restaurant, avec ses touches de couleurs naturelles inspirées du bois et de la forêt, reflètent ce que les clients retrouveront dans le menu. Le nom fait aussi référence aux deux autres identités de l'hôtel : Universel et UniverSpa.

Le chef consultant Ian Perreault a aidé l’équipe de l’Hôtel Universel à titre de consultant afin d’élaborer ce restaurant. «Ici, ils ont un cheval de course. On pourra faire de la cuisson au charbon de bois, du vieillissement de viandes. Nous allons travailler avec des producteurs locaux. L'important, c'est la qualité», explique-t-il.

Une partie du menu sera stable, tandis qu’une ardoise permettra aux chefs de faire évoluer les plats confectionnés selon les saisons et les produits disponibles. Une place importante sera accordée aux alcools québécois. La cuisine sera située au centre du restaurant, à aire ouverte. «C'est une cuisine bistro gourmande, on touche un peu à tout. L'important, ce n'est pas juste dans la cuisine, c'est l'expérience totale», résume Ian Perreault.

La structure du bâtiment est érigée depuis quelques semaines déjà, triplant la superficie de l’ancien restaurant de l’Hôtel Universel. Cette nouveauté a nécessité un investissement d’environ 7 M$. Le rez-de-chaussée accueillera un restaurant de 250 places, un écran géant de 20 pieds (6 mètres) et deux salles intégrées pour les réunions corporatives ou les rassemblements familiaux.

La clientèle assise au 2e étage aura une vue directe sur la cuisine en contre-bas. Elle aura aussi accès à trois autres salles nommées Cabano, Dégelis et Cacouna, un clin d’œil régional. On y retrouvera une aire de repos avec foyer. «C’est un concept unique, nous avons misé sur la fenestration qui permet de voir à l’extérieur et nous avons aussi de nombreux balcons», explique le directeur général de l’Hôtel Universel, Martin Levesque.

Cathy St-Cyr, directrice générale adjointe, ajoute que l’Hôtel Universel est présentement à la recherche de talents pour nourrir son nouveau concept de restaurant. Une journée de recrutement est d’ailleurs prévue le 26 février de 14h à 18h. «Nous partons déjà avec une bonne base d’employés, il nous reste quelques personnes à aller chercher», explique-t-elle. Elle croit que ce nouveau concept de cuisine à aire ouverte saura séduire du personnel qualifié en restauration. Pour le moment, le Rialto demeurera ouvert, mais le propriétaire de l'Hôtel Universel, Gilles Lortie, a déjà un projet en tête à ce sujet.