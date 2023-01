Maniac Moto ouvrira prochainement des succursales à La Pocatière et Rivière-du-Loup

Signe que son commerce poursuit son extension, l’homme d’affaires et propriétaire de Maniac Moto et Maniac Branché, Éric Dorval, ouvrira au début du mois de mars prochain deux nouvelles succursales, dont l’une à La Pocatière et l’autre à Rivière-du-Loup.

La succursale de Rivière-du-Loup sera exclusivement dédiée à la division Maniac Branché. Elle sera située au 386 rue Lafontaine, plus précisément dans les anciens locaux de L’Hôte-Bar.

«En raison de la forte demande pour les véhicules électrique, j'ai décidé d'investir et d'agrandir afin de mieux répondre aux besoins de ma clientèle, et ce, en ouvrant deux nouvelles succursales […] Maniac Branché offrira aux gens de la région de Rivière-du-Loup une gamme de produits électriques tel que vélo, triporteur, moto, scooter, trottinette et plus encore. Du même coup, nous sommes fiers d'annoncer que nous avons en exclusivité, pour le Québec, la nouvelle marque de vélo TAUBIK, reconnu mondialement pour leur grande qualité», a expliqué avec enthousiasme, Éric Dorval, propriétaire de Maniac Moto et Maniac Branché.

La division Maniac Branché se spécialise dans les véhicules récréatifs électriques, tels que les vélos, motos, triporteurs, scooters et trottinettes.