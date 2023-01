Les ports de Gaspé et de Gros-Cacouna ont connu les plus fortes augmentations.

La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (SPBSG) dresse un bilan positif de l’année 2022. Au cours de la dernière année, la SPBSG a connu une hausse significative du volume de marchandises qui a transité dans les quatre ports de l’Est-du-Québec. Le tonnage manipulé s’est accru de 23% par rapport à 2022.

Les ports de Gaspé et de Gros-Cacouna ont connu les plus fortes augmentations.

Cette progression est associée à l’accroissement des volumes des produits pétroliers, des pales et des pièces d’éoliennes, du cargo général, du sel et des produits du bois. Les exportations sont également en croissance avec une hausse de 40% par rapport à 2021.

Plusieurs projets du plan stratégique de la SPBSG se sont concrétisés au cours de l’année 2022. C’est un peu plus de 10M$ au total qui ont été investis en immobilisation dans les ports.

Au cours de la dernière année, la Société a réalisé l’agrandissement de l’aire d’entreposage au port de Gaspé. Elle sera en mesure de mettre à la disposition de LM Wind Power cet espace afin qu’elle achemine les pales surdimensionnées de 107 mètres vers les États-Unis. Soulignons que l’agrandissement de l’usine, la construction de la route menant directement au port par la ville de Gaspé et l’aménagement d’un site d’entreposage au port représentent un investissement total de près de 200 M$ et la création de plus de 300 emplois.

La SPBSG a également aménagé un site d’entreposage au port de Gros-Cacouna pour les besoins du Groupe Lebel. L’entreprise a investi 55 M$ dans une usine de granules de bois à proximité des installations portuaires et 6 M$, sur le site du port, pour la construction de dômes qui serviront à entreposer sa production. La granule québécoise va servir à la conversion de centrales au charbon en Europe.

Les perspectives pour 2023 s’annoncent positives dans les ports de la Société et ce malgré un certain ralentissement de l’économie. La concrétisation de projets de développement dans les ports devrait contribuer à une augmentation du trafic maritime.