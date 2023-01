Palmarès des entreprises au féminin : Valérie et Mélissa Berger s’illustrent

C’est avec beaucoup de fierté et de gratitude que l’entreprise Berger a vu le nom de ses coprésidentes-directrices générales parmi les lauréates du dernier Palmarès des entreprises au féminin. Le magazine Premières en affaires a dévoilé, le lundi 23 janvier, les grandes gagnantes de la 4e édition de son célèbre palmarès à l’intérieur duquel figurent les noms de Valérie et de Mélissa Berger.

«Nous sommes très heureuses de voir notre entreprise récompensée ainsi», affirme Valérie Berger, coprésidente-directrice générale de Berger. «C’est d’autant plus un honneur pour nous que de se retrouver en compagnie de toutes ces autres femmes d’affaires d’exception.»

Entreprise familiale de troisième génération, Berger opère actuellement 11 tourbières ainsi que 9 usines en Amérique du Nord et embauche plus de 800 professionnels localisés aux quatre coins du Canada, des États-Unis et de l’Amérique centrale.

«C’est un réel privilège pour nous non seulement de gérer une entreprise innovante telle que Berger, mais également de pouvoir le faire au quotidien avec des gens motivés qui ont le succès de l’entreprise à cœur. Notre volonté est de continuer d’être partie prenante du développement socio-économique des communautés où l’on fait affaires», ajoute Mélissa Berger, coprésidente-directrice générale de Berger. «Nous acceptons avec beaucoup d’humilité cette distinction d’autant plus qu’elle coïncide avec le 60e anniversaire de Berger.»

Présenté par la Caisse de dépôt et de placement du Québec, le palmarès est réalisé en collaboration avec L’initiative Femmes de la Banque Scotia, la BDC, Sun Life et l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia, avec le soutien de l'Ordre des CPA du Québec, EY et la participation du Réseau des Femmes d'affaires du Québec et de Léger.

Le palmarès peut être consulté dans son entièreté au premieresenaffaires.com.