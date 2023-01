Andréanne Marquis et Womance à la conquête du marché montréalais

L’entrepreneure originaire de L’Isle-Verte Andréanne Marquis est passée à une autre étape du développement de son entreprise Womance, basée à Québec. Le 9 janvier, elle a annoncé sur les réseaux sociaux l’ouverture d’une nouvelle boutique à Montréal à l'automne 2023.

«Ça fait plusieurs années qu’on nous le demande. On attendait que la pandémie soit passée pour se lancer dans ce projet. C’est un gros défi, on s’en va dans la grande ville», lance Andréanne Marquis.

Une boutique ouverte au cours de la dernière année aux Galeries de la Capitale à Québec a permis à son équipe de faire ses classes et d’apprendre. Elle fermera ses portes à la fin janvier pour laisser la place à l’expérience montréalaise. La boutique de Québec, près des bureaux de Womance, demeurera quant à elle ouverte.

Les cosmétiques Sans-Façon, une autre entreprise d’Andréanne Marquis démarrée en 2021, seront disponibles à la nouvelle boutique de Montréal. «On s’est dit ‘’Sortons de notre zone de confort et répondons à la demande.’’»

Plusieurs milliers de personnes ont répondu à un sondage lancé par l’entrepreneure sur les réseaux sociaux le 10 janvier concernant le futur emplacement de la succursale dans la région du Grand Montréal. Du repérage a été fait à Rosemère, Laval, Brossard, Anjou et au centre-ville de Montréal. L’entrepôt de Womance demeurera à Québec.

«C’est un gros inconnu, de la logistique et de la prévision. On travaille pour prévoir un an à l’avance en ne se trompant pas. C’est un risque, et on prend une grande bouffée d’air avant de se lancer. C’est un défi et j’ai envie de le vivre», complète Andréanne Marquis. Une expérience de boutiques éphémères en 2017 s’était aussi montrée convaincante pour Womance.

Du personnel sera engagé au cours des prochains mois en prévision de l’ouverture du commerce à Montréal. Womance compte 34 employées présentement, dont un seul homme.

Andréanne Marquis ne se dit pas fermée à l’idée de mettre sur pied une chaine de boutique Womance dans la province. Elle veut toutefois avancer étape par étape et éviter de précipiter les choses. «On va regarder comment ça va à Montréal […] Je veux avoir du fun. Si c’est le cas, je ne vois pas de raison de ne pas en ouvrir d’autres. Nos boutiques web et physique, ça fait un beau duo», complète la femme d’affaires.

L’entreprise Womance a été fondée en 2015 par Andréanne Marquis, gagnante de la cuvée 2012 d’Occupation Double.