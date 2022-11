RFP : Une rencontre inspirante avec Chantal Lacroix

Dans le cadre de l’activité intitulée Femme d’influence, le Réseau des femmes professionnelles (RFP) a reçu une invitée de grande envergure : Chantal Lacroix, une des femmes les plus inspirantes au Québec. Pas loin de 100 participants se sont retrouvés à l’Hôtel Lévesque pour entendre le parcours personnel de Mme Lacroix qui s’est déroulé sous forme de discussion animée avec Alex Ann Villeneuve Simard, d’Agence Perso.

L’entrevue qui se voulait conviviale a permis de découvrir une personne résiliente, positive et porteuse d’un message de bienveillance. Chantal Lacroix a raconté comment, de l’enfance à aujourd’hui, les paroles ont forgé son destin tout en influençant sa vie tant professionnelle que personnelle. La formule «talk-show» a, une fois de plus, permis à l’assemblée de vivre une rencontre en toute intimité avec une femme généreuse, ouverte et authentique.

Le Réseau des femmes professionnelles tient mensuellement des activités permettant aux femmes de la région de réseauter, tout en mettant en valeur les initiatives et le développement des femmes dans le milieu économique régional.



Lors de cette rencontre, le Carrefour d’Initiatives Populaires, dont la mission est étroitement en lien avec la vision de bonté véhiculée par Chantale, était à l’honneur. La directrice générale, Karine Jean, a présenté les activités de l’organisme aux personnes présentes qui a tôt fait d’impressionner Mme Lacroix. Cette dernière a incité la foule à applaudir le Carrefour pour ses réalisations.



Le RFP invite les femmes à devenir membres de son réseau afin d’en apprendre davantage sur la réalité professionnelle féminine. Pour devenir membre, il faut se rendre au https://reseaudesfemmeskrtb.squarespace.com/.