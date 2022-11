Gala Découvertes 2022 : La MRC de Témiscouata félicite les lauréats

C’est à titre de partenaire présentateur du Gala Découvertes 2022 que la MRC de Témiscouata tient à féliciter les lauréats de la 1re édition du Gala Découvertes organisé par la Chambre de Commerce du Témiscouata, qui s’est déroulé ce 5 novembre dernier dans le nouveau Centre récréatif PGR de Témiscouata-sur-le-Lac.

La MRC félicite les lauréats du Gala Découvertes 2022 : Odass de Pohénégamook, ViV-Herbes de Lejeune, Hybrix de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Boutique Pomme d’Api inc. de Témiscouata-sur-le-Lac, Ferme Prés et Monts inc. de Pohénégamook, M. Jacques Boucher de Lac-des-Aigles, J.A. St-Pierre et Fils inc. de Témiscouata-sur-le-Lac; Zèle Café inc. de Pohénégamook, Doü Produits d’érable biologiques inc. de Saint-Marc-du-Lac-Long, Terram Vermiculture inc. de Lejeune.

Le grand gagnant de ce Gala est sans contredit Odass de Pohénégamook qui se mérite la distinction du Prix Découverte 2022. Cette entreprise se distingue par sa volonté d’entreprendre et d’innover, son sens de la stratégie, son ouverture sur le monde et sa gestion exemplaire.

«Au nom des membres du Conseil de la MRC et en mon nom personnel, je tiens à remercier le comité organisateur, et tout particulièrement Martine Lemieux, directrice générale et Sébastien Morin, président de la Chambre de Commerce du Témiscouata, pour avoir su relever avec brio le défi de l’organisation d’un tel Gala», a mentionné Serge Pelletier.