Odass remporte les honneurs au premier gala Découvertes du Témiscouata

Soir de première au Témiscouata, la Chambre de commerce inaugurait le nouveau Centre récréatif PGR de Témiscouata-sur-le-Lac en présentant le tout premier gala Découvertes le 5 novembre.

Cet événement visait à reconnaître et célébrer les entreprises, les commerces, les organismes, les entrepreneur(es) et les industries qui contribuent, chacun à leur façon, au développement économique et social du territoire. C’est Odass qui a remporté la plus haute distinction de la soirée, le prix Découverte 2022 – MRC de Témiscouata.

Odass se distingue autant par la qualité et l’éventail des produits et services développés, que par sa philosophie et la vision audacieuse de son dirigeant, Dany Thériault, et de sa fille, Mégane. L’entreprise a connu une croissance de ses ventes de plus de 916 % depuis les deux dernières années en plus d’avoir bâti un solide réseau de distribution au Québec et hors Québec.

Au total, 11 trophées ont été remis aux fiers lauréats. Dans le volet Affaires, en plus du prix Découverte 2022 – MRC de Témiscouata, Odass, située à Pohénégamook, s’est également vu décerner le prix conquérant. C’est l’entreprise ViV-Herbes qui a remporté les honneurs pour le prix développement durable alors qu’Hybrix a reçu le prix précurseur. La Boutique Pomme d’Api inc. s’est mérité le prix engagement et la Ferme Prés et Monts inc. est reparti avec le prix croissance.

Derrière les organisations et entreprises, il y a des personnes qui font la différence. Voici les lauréats du volet Personnalités. Le prix reconnaissance a été remis à Jacques Boucher, entre autres initiateur du Club d’encadrement technique en acériculture de l’Est, le prix Distinction est allé à la famille St-Pierre de J.A. St-Pierre & Fils inc., le prix démarrage a été remis à Anne-Marie Morin de Zèle Café inc. et le prix repreneur a été octroyé à Olivier Houde Lemay et Mathieu Castonguay de Doü produits d’érable biologiques inc. Julie Grant de l’entreprise Terram Vermiculture inc. a reçu le prix essor dans le volet Hors-Concours.

La Chambre de commerce du Témiscouata a pris la relève de la SADC du Témiscouata, qui présentait le gala de l’Entreprise depuis 28 ans, pour mettre en valeur le dynamisme économique et social du milieu des affaires. C’est dans une ambiance raffinée et élégante que près de 300 convives ont été accueillis par les présentateurs de l’événement, la Chambre de commerce et la MRC de Témiscouata.