Un franc succès pour la 2e édition du Sommet entrepreneurial des Basques 

Trois ans après sa toute première édition, le Sommet entrepreneurial des Basques, présenté par Desjardins, était de retour le samedi 22 octobre au Centre sportif Jean-Claude Bélisle de Saint-Jean-de-Dieu. C’est dans une ambiance festive que plus de 250 personnes étaient présentes pour souligner les bons coups des entrepreneurs de la région.

Sous la présidence d’honneur de Dany Leblanc, l’évènement fut animé par Sylvain Dionne et Alexandre Anctil. La soirée haute en couleurs aura permis de récompenser de nombreux entrepreneurs dévoués dans plusieurs catégories.

LES GAGNANTS DE LA SOIRÉE

1. Nouvelle entreprise : Cantine Danmo

2. Repreneur (relève) : Les Fibres de Verre Rioux

3. Longévité : Ferme Bastille

4. Investissement : Bélisle Portes et Fenêtres Architecturales

5. Formation : R. Ouellet Équipement de ferme

6. Gestion des ressources humaines : Les Fibres de Verre Rioux

7. Adaptation aux mesures sanitaires : Le Café Grains de Folie

8. Développement durable : Pharmacie Claudie Beaulieu et Sophie Laplante

9. Innovation : OrganicOcean inc.

10. Implication dans la communauté : Les Fibres de Verre Rioux

11. Entrepreneuriat féminin : La Boucherie du Centre-Ville

12. Microentreprise (entreprise individuelle) : Espace Déco / Centre de coupe KSA inc.

13. Coups de cœur du Jury : Compagnie de navigation des Basques et Bélisle Portes et Fenêtres Architecturales

LES JUBILAIRES

Neuf entreprises jubilaires comptant plus de 20 années d’activités professionnelles au sein de la même famille, ont reçu une plaque honorifique pour souligner l’importance de leur présence dans la région :

1. Logis-Aide des Basques : 21 ans

2. CPE La Baleine bricoleuse : 25 ans

3. Compagnie de navigation des Basques : 27 ans

4. Déco Fleurs enr : 28 ans

5. Fromagerie des Basques : 28 ans

6. JCO Malenfant : 43 ans

7. Fondations BA : 43 ans

8. Gervais Dubé inc. : 46 ans

9. Service Bérubé : 68 ans

LE SPECTACLE

La fête des entrepreneurs s’est poursuivie jusqu’en fin de soirée avec le groupe pistolois Chant du cygne. Formé de Frédéric Lagacé, Fabien Rioux, Tommy Rioux et Yvan Gagnon, les musiciens ont fait vibrer les convives avec des succès des années 1960 à aujourd’hui. En début de soirée, les participants ont aussi pu apprécier les prestations musicales de quatre élèves talentueux de l’école secondaire de Trois-Pistoles, soit Nynke Charron, Amélie Ouellet, Sara Ouellet et Sarah-Ève Tremblay, le tout sous la supervision de leur professeur Nicholas Moroz.

Le Sommet entrepreneurial des Basques 2022, dont l’organisation a été rendue possible grâce à la participation financière de nombreux partnaires, est une initiative de la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu et de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles / Notre-Dame-des-Neiges, en collaboration avec la Société d’aide au développement des collectivités des Basques, le Centre local de développement des Basques, le Bureau de Services Québec de Trois-Pistoles et le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

Pour toute information, il est possible contacter Marie-Hélène Proulx, coordonnatrice du Sommet entrepreneurial des Basques 2022, au 418 730-9299, ou par courriel au [email protected]