Sandra Savoie maintenant unique propriétaire des restaurants Tim Hortons

Le 1er octobre dernier, Sandra Savoie est devenue l’unique propriétaire des restaurants Tim Hortons de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin. La femme d’affaires, franchisée Tim Hortons depuis 25 ans, est très fière de son parcours et est prête à continuer seule son chemin.

«Comme préretraite, c’est un beau cadeau que je me fais», confie l’entrepreneure avec émotions. Elle manque de mots pour exprimer à quel point elle est heureuse de relever ce nouveau défi. «Toutes les petites minutes que je passe à travailler pour mon entreprise, c’est pour moi que je le fais», confie Mme Savoie.

Son histoire avec la franchise Tim Hortons remonte en 1997, alors qu’elle avait 27 ans et qu’elle habitait encore au Nouveau-Brunswick. Sa sœur et son beau-frère, tous deux médecins, se sont fait approcher afin de reprendre les rênes du Tim Hortons à Amos en Abitibi, à la suite du décès du propriétaire. En vacances chez elle, ils lui ont demandé si elle souhaitait saisir l’opportunité, elle qui avait déjà la fibre entrepreneuriale. Elle a accepté et est allée à l’école Tim Hortons de Toronto durant deux mois afin d’apprendre comment bien s’occuper d’un restaurant franchisé. Elle a déménagé en Abitibi et a été copropriétaire là-bas durant neuf ans.

Sandra Savoie a acquis les Tim Hortons de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin en copropriété en 2006 pour se rapprocher de sa famille. Cette année, lorsque son partenaire d’affaires a désiré prendre sa retraite, la cheffe d’entreprise n’avait aucun doute : elle voulait poursuivre l’aventure. «J’ai la fibre Tim gravée dans le cœur, donc j’ai voulu continuer», a-t-elle mentionné.

Elle ne craint pas la suite, puisqu’elle se sait bien entourée autant par la franchise que par ses employés. Son plan futur pour ses restaurants est de rétablir une bonne base de personnel afin de rétablir les heures normales d’ouverture. Pour y arriver, elle travaille présentement à engager des immigrants qui viendraient porter main forte.