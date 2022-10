Le Forum innovation sur la bioéconomie présenté à Rivière-du-Loup

Le toute première présentation régionale du Forum innovation sur la bioéconomie au Québec du Bas-Saint-Laurent se déroulait les 19 et 20 octobre à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup. Les différents acteurs de la mise en valeur des bioressources dans la région ont pu se rencontrer, échanger et faire découvrir les projets d’innovations sur lesquels ils travaillent.

Cet événement est organisé conjointement par le Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec et les quatre créneaux ACCORD du Bas-Saint-Laurent : Acéricole, Écoconstruction, Ressources, sciences et technologies marines et Tourbe et substrats.

Selon la directrice générale du créneau Tourbe et substrats et de l’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec, Stéphanie Boudreau, le premier objectif du forum était de créer un maillage entre les différents créneaux implantés dans la région.

«L’idée était de s’arrimer et de trouver des solutions ensemble. Le créneau acéricole peut avoir des idées sur la valorisation de ses filtrats avec les champignons. On veut susciter des idées avec les coproduits et les résidus pour certains projets. Les gens se connaissent, mais ils n’ont pas eu la plateforme pour partager leurs idées.»

En ouverture du forum, l’étude «Portrait de la bioéconomie au Bas-Saint-Laurent – la symbiose entre le territoire, le savoir et les collectivités» a été présentée par Kristelle Audet et Sandrine Ducruc du Groupe Agéco. Les enjeux d’économie circulaire, du développement des biotechnologies marines, de la valorisation de la biomasse marine et forestière (microalgues, champignons, tourbes et substrats, bois et filtrat acéricole) ont été abordés.

«Je retiens qu’un emploi sur 10 est relié à la bioéconomie et le Bas-Saint-Laurent a une place importante au Québec par rapport à nos bioressources […] Si on peut susciter des idées et créer des projets à la suite de ce premier forum, notre objectif va être atteint», conclut Stéphane Boudreau. Cette dernière souligne également la présence de centres de recherche actifs sur le territoire, ainsi que l’innovation et la collaboration des créneaux de la bioéconomie au Bas-Saint-Laurent.