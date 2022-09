Un rendez-vous réussi à Pohénégamook pour les entrepreneurs témiscouatains

La Ville de Pohénégamook est heureuse d’annoncer que la seconde édition du Rendez-vous des entrepreneurs, tenue le vendredi 16 septembre dernier, fut un succès ayant permis aux intervenants socio-économiques de la région d’échanger autour de la thématique «Pour une communauté inspirée… et inspirante!».

Au total, une cinquantaine d’acteurs en provenance du Témiscouata ont participé à l’événement qui s’est déroulé sur le site du Club de golf Transcontinental. Nicolas Duvernois, entrepreneur, conférencier et personnalité publique, bien connu pour son rôle dans l’émission Dans l’œil du dragon, s’est entretenu avec les participants afin de leur faire part de son parcours singulier et de son apprentissage en tant qu’entrepreneur. Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent ainsi que Sylvie Bellerose, directrice générale de la Fédération des Villages-relais, ont complété l’équipe de conférenciers.

«Il importe pour notre administration de soutenir et d’encourager nos entrepreneurs locaux afin d’assurer la vitalité, l’attractivité et la rétention sur notre territoire. Le Rendez-vous des entrepreneurs démontre bien la volonté de la Ville de Pohénégamook d’assurer un leadership en en termes de développement régional afin de permettre et favoriser le rayonnement du Témiscouata. Les discussions, échanges et réflexions suscités lors de cette journée sont d’ailleurs plus que nécessaires, dans un contexte où plusieurs de nos commerces et entreprises ont eu des moments plus difficiles au cours des deux dernières années. Nous serons toujours présents afin de les soutenir et les accompagner dans leurs différents projets», a soutenu Benoit Morin, maire de la ville de Pohénégamook.