Groupe Morneau change son image de marque

Le Groupe Morneau dévoile sa toute nouvelle image de marque, un changement qui survient alors que la relève de l’entreprise prend place. Elle se veut plus actuelle et symbolise un autre pas vers l’avant, en cristallisant sa vision d’affaires. Celle-ci démontre le désir d’évoluer de l’entreprise qui se reflète notamment par les acquisitions des dernières années et la relève provenant de la quatrième génération.

Le Groupe Morneau fait peau neuve pour affirmer et concrétiser ses nouvelles ambitions, tout en voulant façonner le futur du transport routier et en continuant l’héritage familial de l’entreprise. Une nouvelle architecture de marques a été développée afin de simplifier la structure et de donner une meilleure vue d’ensemble de l’offre de services. Les différentes entreprises du Groupe ont été regroupées sous trois services distincts : Transport général LTL et TL, transport et entreposage réfrigéré et logistique et courtage.

«Nous savons fort bien que l’industrie du transport est en changement, le monde est en changement. Nous voulons démontrer par cette nouvelle image que nous avons le courage et l’énergie pour nous renouveler et faire de Morneau un symbole de pérennité et d’espoir dans notre industrie. Nous voulons inviter tous les collaborateurs passionnés par le transport à se joindre à nous pour continuer d’innover et poursuivre notre route ensemble», exprime Catherine Morneau, vice-présidente exécutive et directrice générale. «Notre message est clair, le Groupe Morneau a une vision d’avenir et vous pouvez compter sur notre équipe pour propulser vos entreprises vers les plus hauts sommets» ajoute-t-elle.

L’icône du nouveau logo du Groupe Morneau, formée de trois bandes, représente la forme de camions vue de haut pour former la lettre M. Ces trois bandes montrent tous les chemins que prend Morneau pour parcourir les territoires et desservir les communautés.

Morneau Géo regroupe maintenant l’ensemble des services de transport en marchandise générale LTL et TL, anciennement Morneau Transport et General Cartage. La division réfrigérée du Groupe devient Morneau Boréa. Elle regroupera Eskimo, Beacon et les Entrepôts Frigorifiques Total (TCS). Le nom de Boréa est inspiré de Boreas, dieux grecs du vent nord, et s’inspire également du mot boréal qui suggère le froid. La division Morneau Global demeure complémentaire à l’expertise des deux précédentes divisions en offrant des services pour faciliter et optimiser le mouvement de marchandises des clients en Amérique du Nord en prenant en charge l’ensemble des activités de transport et de logistique.

Le Groupe Morneau profite également du dévoilement de sa nouvelle image pour redonner une cure de jeunesse à son site web. L’ajout de nouvelles fonctionnalités, la navigation simplifiée et la mise à jour du contenu sauront optimiser l’expérience utilisateur. Le changement d’image de marque a été rendu possible grâce à l’agence lg2.

Il est possible de visiter le nouveau site web en suivant le www.groupemorneau.com.

Le Groupe Morneau parcourt les routes du Québec depuis 80 ans. Munie d’un réseau de 23 terminaux couvrant stratégiquement l’est du Canada, l’entreprise compte à son actif plusieurs expertises complémentaires en transport et logistique lui permettant de prendre en charge la chaîne d’approvisionnement de ses clients. Le Groupe Morneau est composé des divisions Morneau Géo, Morneau Boréa et Morneau Global.