Premier Tech se distingue parmi les finalistes des prix Eurêka!

Des innovations de Premier Tech Eau et Environnement ont permis à deux entreprises québécoises de se retrouver parmi les finalistes des prix Eurêka! qui seront remis par Écotech Québec le 21 septembre prochain à Montréal. Ces distinctions soulignent l’engagement des organismes et entreprises du Québec qui font l’acquisition de technologies propres.

L’entreprise Domicil, le Norden, située à Saint-Sauveur dans la région des Laurentides, a eu recours à la technologie Rewatec de Premier Tech pour gérer à la parcelle les eaux de pluie. La multinationale louperivoise est ainsi en nomination comme développeur de technologie.

«La technologie permet la récupération de l’eau via les toitures des habitations nouvellement construites dans une grande cuve souterraine. L’eau récupérée peut ensuite être utilisée pour un usage à l’intérieur et à l’extérieur de la résidence. Grâce à cette solution innovante, le promoteur a réussi à obtenir le permis nécessaire à la réalisation du projet malgré les limitations des infrastructures municipales», peut-on lire dans la description du finaliste réalisée par Écotech Québec.

La mine Nionbec de Saint-Honoré, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a utilisé un biofiltre Ecoflo pack développé par Premier Tech afin d’effectuer un traitement souterrain des eaux usées provenant des installations sanitaires de la mine. «Avec la technologie du biofiltre Ecoflo, les eaux traitées sont rejetées directement dans le tunnel de la mine, sans risque pour la santé humaine. Son utilisation améliore aussi les conditions de travail des mineurs, ne dégageant pas d’odeur», explique Écotech Québec.

L’organisation explique que les projets sélectionnés parmi les finalistes des prix Eurêka! se distinguent par leur aspect innovant et leur potentiel de réplicabilité et par leur contribution à la protection de l’environnement et à la compétitivité de l’organisation.