AMT Moulage met sa production sur pause pendant deux semaines

Confrontée à un ralentissement de la demande de ses clients pour les pièces automobiles, l’entreprise de fabrication de pièces d’aluminium sous pression AMT Moulage de Saint-Cyprien mettra sa chaine de production sur pause jusqu’au 7 aout afin d’écouler son inventaire.

Cet «ajustement de la production» concerne donc 40 employés de l’équipe de production sur les 130 travaillant pour AMT Moulage. M. Jean ajoute que les équipes administratives, techniques et les employés d’entretien sont toujours au travail.

Ce ralentissement a été observé à la suite des divers confinements en Chine. «Les véhicules sont fabriqués avec des pièces de partout dans le monde. La disponibilité est réduite, donc moins de voitures sont assemblées», ajoute le directeur de l’entreprise cyprianaise, Frédéric Jean.

Il qualifie la situation de «ponctuelle» puisqu’elle n’est pas causée par une perte de contrat. Cette pause de deux semaines vise à rebalancer l’inventaire des pièces. Des entrepôts pleins empêchent le bon déroulement de la production.

«On est en train de démarrer de nouveaux contrats […] Cet automne et cet hiver, ça va faire plus d’activités de fabrication. On s’attend à un retour à la normale du côté des livraisons de nos contrats existants.»

M. Jean ajoute que l’entreprise a l’habitude de fermer pendant deux semaines lors des vacances d’été. Il assure qu’à partir du 7 aout prochain, tous les employés seront de retour au travail et que les mises à pied ne se prolongeront pas au-delà de cette date.