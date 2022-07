Le Quality Inn de Rivière-du-Loup passe aux mains d’Alain April et de Jacques Tanguay

L’hôtel de la bannière Quality Inn, situé sur le boulevard Cartier à Rivière-du-Loup, a été acquis le 15 mai dernier par les deux hommes d’affaires Alain April et Jacques Tanguay. Ils ont été approchés par la famille Pomerleau afin de prendre les rênes de l’entreprise, qui restera ainsi entre les mains de gestionnaires québécois.

«En premier lieu, c’est une entreprise qui était bien gérée avec de bons employés en place et un actif bien entretenu, rentable, qu’on peut opérer rapidement. C’est une belle transaction qui s’est déroulée avec la famille Pomerleau», a commenté le nouveau propriétaire, Alain April, originaire de Notre-Dame-du-Portage. Directeur général du Bonne Entente à Québec, M. April est rejoint dans cette aventure par Jacques Tanguay, directeur général de l’entreprise Ameublement Tanguay.

Alain April n’a pas hésité longtemps lorsque cette occasion d’affaires s’est présentée dans sa région natale. «C’est la famille qui a pensé à nous et qui nous a appelé pour savoir si on était intéressés à l’acquérir. Je suis déjà dans le domaine de l’hôtellerie et il est possible de maximiser le potentiel de l’hôtel rapidement […] On va commencer par digérer l’acquisition et apprendre à connaître notre monde, prendre le temps de voir le potentiel», ajoute Alain April.

À moyen terme, les deux hommes d’affaires devront déterminer quels projets ils souhaitent développer sur le terrain adjacent. Le bâtiment construit en 2006 est sis sur un lot d’une superficie de plus de 100 000 mètres carrés, en bordure de l’autoroute 20.

Pour le moment, aucun changement de bannière n’est envisagé. Le Quality Inn de Rivière-du-Loup fait partie de la chaine Choice Hotels International, Inc.