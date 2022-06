La SADC des Basques au cœur des collectivités et du soutien aux entreprises

Le conseil d’administration de la SADC des Basques a livré les résultats de l’année financière qui se terminait le 31 mars 2022 lors de son assemblée générale annuelle qui s’est déroulée le 22 juin dernier.

Étant demeuré très actif pendant cette période de relance postpandémique, ce sont des investissements totalisant près de 1,3 M $ qui ont été versés aux organismes et aux entreprises par la SADC des Basques en 2021-2022. Les prêts versés dans les deux volets principaux de financement, soit le fonds d’Investissement régulier et le fonds Stratégie jeunesse, ont totalisé plus de 956 765 $.

Dans les autres programmes d’aides disponibles, notons le fonds FARR, initié en 2020 afin de soutenir les entreprises et organismes en temps de crise liée à la pandémie de la COVID-9, et qui s’est terminé le 30 septembre 2021 avec une contribution dans le milieu de 52 000 $. Le fonds Aide technique structurante, créé afin de soutenir la relance économique, a contribué pour 175 574 $ dans huit entreprises des Basques. Enfin, un tout nouveau programme a fait son apparition à la fin de l’année financière, soit le Programme Virage Vert qui a permis à une entreprise de bénéficier d’une aide financière de 14 700 $.

En développement local, un montant total de 86 663 $ a été injecté dans le milieu afin de supporter les projets issus des collectivités et offrir de l’aide technique aux entreprises via les fonds de soutiens en développement local de Développement Économique Canada et du Réseau des SADC-CAE.

La SADC des Basques a, non seulement, investi financièrement dans les projets de développement local, mais elle a agi comme un acteur incontournable sur différents chantiers tels Le Vent gourmant et les Espaces virevents, Trois-Pistoles, fêtes illuminées, ville animée, le programme d’aide à la mise en valeur des commerces et services, le projet de Carte interactive, le Comité emploi, Place aux jeunes ados et bien d’autres.

Pour donner suite aux quatre sièges en élection cette année, ont été réélus et réélues Nancy Dubé du secteur économique, Line Caron du secteur communautaire, Mireille Dubé du secteur jeunesse et Didier Rioux, représentant de l’éducation et secrétaire-trésorier. Ces membres viennent se joindre à Jocelyne Rioux du secteur développement économique, Nancy Lafond du poste coopté, Jean-Marie Dugas du secteur des aînés et vice-président ainsi que Dany Hudon du secteur économique et président. À noter que Bertin Denis demeure le délégué de la MRC des Basques.