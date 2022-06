Démolition du 35, St-Louis : le projet Medway retient l’attention 

Le comité de démolition de la Ville de Rivière-du-Loup tenait mercredi soir une audience publique concernant la demande de démolition de l’édifice commercial du 35, rue Saint-Louis. Une soirée lors de laquelle les commentaires ont rapidement quitté la question de la démolition elle-même pour celle du mégaprojet que le propriétaire, Groupe Medway, souhaite concrétiser sur le terrain laissé vacant.

Près de quarante citoyens interpellés par l’éventuelle construction du promoteur de la Capitale-Nationale, ou encore par l’avenir du centre-ville de Rivière-du-Loup, se sont présentés à ce rendez-vous dont l’objectif premier était de transmettre aux membres du comité les avis et commentaires concernant la démolition du bâtiment qui abrite actuellement Poitras Meubles et Design.

Mais évidemment, le projet Medway y est intimement lié et la grande majorité des intervenants ont commenté le projet à venir en lui-même. En début de soirée, le consultant en développement urbain pour l’entreprise, Robert Cooke, a mis la table en présentant les ambitions du promoteur. Il a insisté sur la création d’une synergie entre les services, les commerces et le résidentiel au centre-ville, sur les nombreuses études réalisées en amont et sur les pourparlers qui pourraient permettre à la Ville de mettre la main sur environ 50 % du terrain du 35, St-Louis, notamment la partie boisée près de la rivière.

CRAINTES ET INQUIÉTUDES

Reste que les inquiétudes demeurent nombreuses concernant la venue de Medway. Celles concernant la hauteur de l’édifice, son impact visuel à Rivière-du-Loup, la création d’un îlot de chaleur, les impacts environnementaux sur la bande riveraine et la rivière, ainsi que les problèmes de circulation, ont été ramenées à l’avant-plan. «C’est trop gros, trop vite», ont mentionné plusieurs des citoyens qui se sont levés au micro.

Dans son intervention, une citoyenne a aussi soutenu que de donner le feu vert à cette construction de 9 étages créerait un dangereux précédent à Rivière-du-Loup. «Combien d’édifices de neuf étages existent-ils à Rivière-du-Loup? Combien au centre-ville? […] Pourquoi aussi gros? Pourquoi aller si vite pour changer complètement l’image du centre-ville?», s’est-elle questionnée.

Plusieurs intervenants estiment également que la Ville devrait contribuer à revitaliser le vieux Rivière-du-Loup en le protégeant et non en le détruisant. Ils ont aussi été nombreux à demander que le processus de démolition soit suspendu afin qu’une meilleure consultation – plus exhaustive – soit réalisée sur ce projet dans son ensemble.

EN FAVEUR

À l’inverse, de nombreuses personnes du milieu des affaires et du secteur touristique, ainsi que des résidents, n’ont pas hésité à donner publiquement leur appui à la démolition et au projet lui-même. Leur argumentaire s’est appuyé essentiellement sur la densification, la dynamisation du centre-ville et les besoins de logements locaux.

«Le centre-ville, c'est le cœur d’une ville. S’il va bien, la ville va bien aller», a déclaré le président d’Espace Centre-Ville et homme d’affaires, Pascal Gagnon. Ce dernier était assis près de représentants de Tourisme Rivière-du-Loup et de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.

«Je vois [ce projet] d’un très bon œil. Les projets ne sont pas toujours parfaits, mais ces promoteurs-là sont prêts à travailler avec les citoyens et la ville. La pérennité d’un centre-ville, c’est très important. Ce projet-là m’assure, tout comme d’autres commerçants, de voir à long terme. Ce n’est pas une tour à bureaux, ce sont des résidents qui viennent se greffer à Rivière-du-Loup», a-t-il ajouté, convaincu qu’une meilleure offre locative permettra une meilleure accessibilité.

NOUVEAUX ÉLÉMENTS

Soulignons que c’est la première fois que le Groupe Medway ouvre la porte publiquement à une entente qui permettrait à la Ville de Rivière-du-Loup de conserver l’espace boisé derrière le projet envisagé (sur le 2e plateau). Selon Robert Cooke, cette portion représenterait environ 50 % de la superficie totale du terrain.

M. Cooke a également mis l’emphase sur la volonté de Medway de limiter au maximum les impacts des travaux sur la circulation. Différentes avenues sont étudiées afin de stationner les travailleurs à l’extérieur du site et du centre-ville.

DÉMOLITION

L’audit public a été organisé après que 31 personnes se soient opposées à la demande de démolition à la suite de la publication de l’avis public (entre le 1er juin et le 13 juin).

Le comité de démolition, sur lequel siègent les élus Nelson Lepage, André Beaulieu et Mario Bastille (en remplacement de Steeve Drapeau), doit maintenant tenir compte des opinions rendues afin de prendre la meilleure décision dans ce dossier.

Ils baseront aussi leur choix sur plusieurs critères, dont l’état de l'immeuble, la détérioration, détérioration du voisinage, caractère historique, cout de la restauration, projection.

La décision du comité sera par la suite entérinée ou non par les membres du conseil municipal. Celle-ci peut ensuite être portée en appel. Un processus similaire a été vécu dans le dossier du 435, rue Lafontaine.