Medway estime avoir un projet porteur pour le centre-ville louperivois 

La direction du Groupe Medway n’est pas sourde ni aveugle. Elle entend et voit les craintes et inquiétudes de citoyens louperivois envers le mégaprojet qu’elle souhaite construire au cœur de Rivière-du-Loup, près de la rivière. Elle maintient cependant que ce bâtiment sera un atout majeur pour le dynamisme du centre-ville et elle demeure confiante de rallier les opposants.

Rencontré ce mardi 14 juin, quelques heures avant qu’il s’adresse aux résidents du secteur concerné lors d’une présentation prévue en début de soirée, le président et fondateur du Groupe Medway, Yan Boudreau, a été catégorique : «Ce projet nous tient beaucoup à cœur. On en est fiers et on veut toujours aller de l’avant. On espère maintenant que les citoyens de Rivière-du-Loup seront avec nous.»

Établir un canal de communication, écouter les craintes des résidents du quartier et tâcher de trouver une façon de les atténuer est une première étape pour l’entreprise en sol louperivois, après l’effervescence des dernières semaines. «On comprend qu’il y a des inquiétudes importantes, des perceptions négatives, mais nous sommes convaincus que nous pourrons les apaiser en grande partie et que ce projet, ultimement, sera très bénéfique pour la ville et son centre-ville», a partagé l’homme d’affaires.

Il va même plus loin, misant sur une accessibilité sociale à long terme : «On est sûrs que les gens vont réaliser qu’ils sont gagnants une fois que le projet sera réalisé.»

CRÉER UN MILIEU DE VIE

Répondre aux importants besoins de logements, permettre une offre de services médicaux améliorée et à la fine pointe, ainsi que créer une synergie avec les commerçants… voilà certains des arguments évoqués par l’entreprise pour soutenir la réalisation de ce projet majeur qui comprend un total de neuf étages et des stationnements souterrains.

«La Ville a pris une orientation pour redynamiser le centre-ville et nous sommes persuadés que ce projet répond à cet objectif. Nous voulons créer un milieu de vie où les gens se déplacent à pied ou à vélo pour visiter les commerçants et avoir accès à des services, quelque chose qu’on ne pourrait pas réaliser ailleurs à Rivière-du-Loup», a souligné Yan Boudreau.

Robert Cooke, consultant et urbaniste engagé par Medway, est du même avis. «L’intérêt, c’est de permettre aux gens de vivre directement au centre-ville et de créer cette synergie avec les commerces et les services. C’est vraiment ce qui anime Medway avec un produit unique qu’on ne retrouve pas – ou très peu - ailleurs à Rivière-du-Loup», a-t-il dit.

«Rivière-du-Loup a la chance d’avoir des activités commerciales dans son centre-ville. On voit que les commerçants ont à cœur le développement et on veut faire partie de tout cela, a-t-il ajouté. L’idée, c’est de rendre le secteur encore plus dynamique.»

Selon Medway, la mixité entre le résidentiel et les services reliés au domaine de la santé est «gagnant-gagnant» pour les citoyens et les professionnels du milieu. La clientèle sera accueillie dans des locaux modernes et technologiques, tandis que les travailleurs bénéficieront d’installations leur offrant une qualité de vie des plus intéressantes au bureau.

Ces dernières semaines, la taille et l’emprise de l’immeuble, la crainte de voir le secteur dénaturé et pris d’assaut par une augmentation considérable de nouveaux véhicules, ainsi que le manque d’innovation dans l’intégration, font partie des discours des opposants. Medway aurait-il pu réaliser un projet de plus petite envergure, faire différemment?

«On a évalué toutes les options, a assuré Yan Boudreau. On ne construit pas gros pour le plaisir de construire gros. Les besoins locatifs sont importants et si on peut y répondre dans un projet plutôt que dans plusieurs, on estime que c’est plus intéressant», a-t-il mentionné.

Il convient que les neuf étages frappent l’imaginaire, mais assure que des efforts ont été faits afin que le bâtiment s’intègre du mieux possible au secteur et qu’il ne crée pas un impact visuel fort en bordure de la rue Saint-Louis.

«Le bâtiment sera reculé sur le terrain et donc plus loin de la rue que les bâtiments actuels. La façade ne représente que quatre logements de largeur, si bien que l’espace occupé par Poitras Meubles et Design sera dégagé et pourra même offrir quelques percées visuelles vers la rivière.»

Concernant l’accessibilité des logements, le Groupe Medway assure aussi que les unités de logement ne seront pas hors de portée des portefeuilles des résidents de Rivière-du-Loup. Environ 15 % des logements seront aussi «plus accessibles». «On veut être dans la gamme de prix de ce qu’on retrouve déjà afin que ce soit accessible pour toutes les générations. On ne sort pas de l’offre actuelle», a assuré Yan Boudreau.

LA VILLE EN APPUI

Questionné au sujet du projet Medway, mardi avant-midi, le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, s’est de nouveau positionné en faveur de sa réalisation. Il comprend cependant les craintes de certains résidents et se dit rassuré par la volonté de l’entreprise d’ouvrir la discussion.

«Je pense qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire, et je sens que c’est important de rassurer les gens. Ils veulent que les citoyens soient fiers de leur projet et ça me rassure qu’il y a une rencontre», a-t-il déclaré.

S’il estime que les appréhensions sont justifiées – et qu’un projet de cette envergure ne fera jamais l’unanimité –, le maire souhaite que les citoyens finissent par embrasser le projet au même titre que les élus.

«On comprend qu’il y a des inconvénients à court terme, mais à long terme, sérieusement, je pense que c’est un projet que la Ville ne peut pas échapper […] C’est un projet important pour Rivière-du-Loup. C’est une opportunité qui ne passe pas souvent, et je pense qu’il faut la saisir.»